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Los profesores valencianos acuerdan una huelga indefinida a partir del 11 de mayo

Los profesores valencianos acuerdan una huelga indefinida a partir del 11 de mayo

El profesorado valenciano ya ha fijado una fecha para el inicio de la huelga indefinida. Será el próximo 11 de mayo cuando arranquen las movilizaciones docentes para reivindicar una mejora de sus condiciones laborales después de no llegar a ningún acuerdo con la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades que dirige Carmen Ortí. La medida que, como su propio nombre indica, no tiene fecha de finalización busca la presión al Consell en las semanas finales del curso escolar con la intención de lograr una serie de reivindicaciones, entre ella

| etiquetas: huelga , indefinida , educación , profesorado
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11 comentarios
16 4 0 K 179 politica
Laendle #3 Laendle *
Conselleria quiere imponer como servicio mínimo que el 100% de los profesores de 2do de bachillerato trabajen todas las horas de todas la materias.
¿NO ES INJUSTO ???
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Enésimo_strike #7 Enésimo_strike
#3 ¿con los alumnos o los profesores?
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riz #10 riz
#7 Los alumnos tienen derecho de reunión -no de huelga- y por lo tanto no pueden ser objeto de servicios mínimos abusivos y que van ser impugnados de forma cautelarísima si finalmente se decretan.
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yende #8 yende
#3 Personalmente creo que los servicios mínimos es el hackeo del sistema a la huelga.
Si una huelga no causa un malestar social no sirve de nada. Toda huelga debe ser indefinida y sin servicios mínimos.
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#4 VFR
Espero que tengan el mismo apoyo que los médicos
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yabumethod #6 yabumethod
#4 Bueno fuera malo en meneame?
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#9 VFR
#6 Simplemente les deseo lo mismo que a otros trabajadores en huelga
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XtrMnIO #2 XtrMnIO
Ese es el camino para luchar por los derechos laborales que nos están robando.

Lucha obrera.
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Nihil_1337 #1 Nihil_1337
Buena suerte, duro con los esquiroles.
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Laendle #5 Laendle *
¿Se pueden ignorar los servicios mínimos ?
Creo que hacer huelga SI es un derecho fundamental y que recibir educación o cualificaciones NO es un derecho fundamental.
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#11 VFR *
#5 De verdad la educación no es un derecho fundamental? La Sanidad sé que no lo es pero creía que la educación sí estaba en el capítulo de derechos fundamentales en la constitución

Sería curioso que los servicios mínimos de un derecho fundamental fueran menores que los de uno que no lo es
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menéame