Los profesores valencianos acuerdan una huelga indefinida a partir del 11 de mayo

El profesorado valenciano ya ha fijado una fecha para el inicio de la huelga indefinida. Será el próximo 11 de mayo cuando arranquen las movilizaciones docentes para reivindicar una mejora de sus condiciones laborales después de no llegar a ningún acuerdo con la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades que dirige Carmen Ortí. La medida que, como su propio nombre indica, no tiene fecha de finalización busca la presión al Consell en las semanas finales del curso escolar con la intención de lograr una serie de reivindicaciones, entre ella