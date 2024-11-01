Los profesores valencianos acuerdan una huelga indefinida a partir del 11 de mayo

El profesorado valenciano ya ha fijado una fecha para el inicio de la huelga indefinida. Será el próximo 11 de mayo cuando arranquen las movilizaciones docentes para reivindicar una mejora de sus condiciones laborales después de no llegar a ningún acuerdo con la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades que dirige Carmen Ortí. La medida que, como su propio nombre indica, no tiene fecha de finalización busca la presión al Consell en las semanas finales del curso escolar con la intención de lograr una serie de reivindicaciones, entre ella
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¿NO ES INJUSTO ???
Si una huelga no causa un malestar social no sirve de nada. Toda huelga debe ser indefinida y sin servicios mínimos.
Lucha obrera.
Creo que hacer huelga SI es un derecho fundamental y que recibir educación o cualificaciones NO es un derecho fundamental.
Sería curioso que los servicios mínimos de un derecho fundamental fueran menores que los de uno que no lo es