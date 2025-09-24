edición general
11 meneos
92 clics
Profesores en peligro de extinción

Profesores en peligro de extinción

Nos enfrentamos a una sequía catastrófica: no hay docentes.

| etiquetas: profesores , peligro , extinción
9 2 2 K 89 actualidad
7 comentarios
9 2 2 K 89 actualidad
rendri #5 rendri
Normal, es una profesión vocacional defenestrado a la que todo el mundo le achaca los males de sus hijos, políticamente la atacan dia si y dia también por querer sacar buenas personas y que piensen. Cualquiera se mete, yo en su día pensé en sacarme el máster y hacerme profesor de tecnología pero me dieron pereza los bros y demás chavales.
4 K 50
mefistófeles #7 mefistófeles
#5 Bueno, es que igual de vocacional ya tiene muy poco y la mayoría está ahí por otros motivos que no es cuestión de reiterar y que de todos es sabido.
0 K 9
#1 Feliberto
Normal.
1 K 19
#3 jaramero
La derecha ha mercantilizado toda la educación y ha convertido a los profesores en obreros.
1 K 18
shinjikari #2 shinjikari
Creo que tiene muro de pago. Probado desde varias IPs.
0 K 10
Torrezzno #4 Torrezzno
#2 lo es, todo lo que tiene la E de exclusivo es muro de pago
0 K 20
shinjikari #6 shinjikari
#4 Pues no entiendo por qué lo sube #0 ni por qué lo menean los usuarios. Negativo por muro de pago y a correr.
0 K 10

menéame