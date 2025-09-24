·
11
meneos
92
clics
Profesores en peligro de extinción
Nos enfrentamos a una sequía catastrófica: no hay docentes.
profesores
,
peligro
,
extinción
9
2
2
K
89
actualidad
7 comentarios
9
2
2
K
89
actualidad
#5
rendri
Normal, es una profesión vocacional defenestrado a la que todo el mundo le achaca los males de sus hijos, políticamente la atacan dia si y dia también por querer sacar buenas personas y que piensen. Cualquiera se mete, yo en su día pensé en sacarme el máster y hacerme profesor de tecnología pero me dieron pereza los bros y demás chavales.
4
K
50
#7
mefistófeles
#5
Bueno, es que igual de vocacional ya tiene muy poco y la mayoría está ahí por otros motivos que no es cuestión de reiterar y que de todos es sabido.
0
K
9
#1
Feliberto
Normal.
1
K
19
#3
jaramero
La derecha ha mercantilizado toda la educación y ha convertido a los profesores en obreros.
1
K
18
#2
shinjikari
Creo que tiene muro de pago. Probado desde varias IPs.
0
K
10
#4
Torrezzno
#2
lo es, todo lo que tiene la E de exclusivo es muro de pago
0
K
20
#6
shinjikari
#4
Pues no entiendo por qué lo sube
#0
ni por qué lo menean los usuarios. Negativo por muro de pago y a correr.
0
K
10
