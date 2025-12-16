El profesor zaragozano que ha sido elegido entre los 50 mejores del mundo y opta al Global Teacher Prize

La educación aragonesa está de enhorabuena. Cristian Ruiz, profesor del Colegio Juan de Lanuza de Zaragoza, ha sido nombrado oficialmente como uno de los 50 finalistas del Global Teacher Prize 2026. Este reconocimiento, otorgado por la Varkey Foundation en colaboración con la Unesco, es conocido popularmente como el "Premio Nobel de la Educación" y busca celebrar a los docentes más excepcionales del planeta. La selección de Ruiz supone un hito histórico para la comunidad educativa de la región. Entrar en el Top 50 mundial implica haber superad