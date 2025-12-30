edición general
17 meneos
77 clics
Profesiones con presente: el joven facha

Profesiones con presente: el joven facha

Daba mucha vergüenza ser facha, pero ha vuelto la moda, como los pantalones de campana. La rueda de la fortuna no para de girar, aunque a veces se embarre y salpique. El facha de antes (del último medio siglo) solía ser un señor entrado en años y en carnes, fragante a tabaco y loción de señor, con cortinilla capilar canosa y/o teñida, trajines varios y traje estándar, a menudo cruzado, corbata reventona o pecho airoso y encadenado; opinaba sin matices o misericordia para que lo oyeran en la acera de enfrente y solo él tenía razón

| etiquetas: fachas , patriotas , opinión
15 2 2 K 193 Fachéame
7 comentarios
15 2 2 K 193 Fachéame
Delay #1 Delay *
@eirene ahí tienes a Gadfly: el 20% de sus votos son negativos a mis envíos.

Tiene cierta obsesión conmigo: www.meneame.net/search?q=Delay&w=comments&h=&o=date&u=
1 K 32
#4 yarkyark *
#1 Tienes 1300 envíos en 2 años sobre Ayuso. @Gadfly tiene razón.

www.meneame.net/search?q=ayuso&w=links&p=&s=&h=&o=
0 K 10
Delay #5 Delay
#4 Ya sabemos que te gusta mucho la fruta, pero en este envío concretamente no aparece tu titeresa.
1 K 32
#6 yarkyark *
#5 Vaya. Me has sacado del ignore para contestarme. Lo mismo que hiciste para votar negativo este comentario:

www.meneame.net/story/como-manipulo-actas-oposicion-venezuela-desvelam

Si quieres puedes. xD xD xD xD xD
0 K 10
#3 Jacusse
La ventana de Overton hace maravillas.
1 K 22
BlackDog #2 BlackDog
Pues imagínate como tiene que estar la izquierda de mal para que la gente prefiera ser "facha" pero vamos que ahora ser "facha" es no comerse el 100% del ideario ideológico de la izquierda. Puedes ser el tío mas de izquierdas del mundo que como respondas en una tertulia que no le comerías el pene a una mujer trans porque te gustan las mujeres ya eres un facha.
3 K 5
#7 SuperWa
#2 Amèn!

Espero que no tarde demasiado el dìa que la "izquierda" se ponga a hacerse preguntas complicadas; Que tengan que ponerse a hacer matemàticas y darse de cara con que no les dan los nùmeros si siguen etiquetando a la mitad de los votantes como peligrosos, machistas y fachos para que las femidiotas y las pelos rosas en los sobacos se sientan seguras.
0 K 6

menéame