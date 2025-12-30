Profesiones con presente: el joven facha

Daba mucha vergüenza ser facha, pero ha vuelto la moda, como los pantalones de campana. La rueda de la fortuna no para de girar, aunque a veces se embarre y salpique. El facha de antes (del último medio siglo) solía ser un señor entrado en años y en carnes, fragante a tabaco y loción de señor, con cortinilla capilar canosa y/o teñida, trajines varios y traje estándar, a menudo cruzado, corbata reventona o pecho airoso y encadenado; opinaba sin matices o misericordia para que lo oyeran en la acera de enfrente y solo él tenía razón
| etiquetas: fachas , patriotas , opinión
Tiene cierta obsesión conmigo: www.meneame.net/search?q=Delay&w=comments&h=&o=date&u=
www.meneame.net/search?q=ayuso&w=links&p=&s=&h=&o=
www.meneame.net/story/como-manipulo-actas-oposicion-venezuela-desvelam
Si quieres puedes.
Espero que no tarde demasiado el dìa que la "izquierda" se ponga a hacerse preguntas complicadas; Que tengan que ponerse a hacer matemàticas y darse de cara con que no les dan los nùmeros si siguen etiquetando a la mitad de los votantes como peligrosos, machistas y fachos para que las femidiotas y las pelos rosas en los sobacos se sientan seguras.