Un problema de Vivienda - Depende de para quién

España no tiene un problema de vivienda en sentido amplio. Lo que ocurre es que sí existe un serio problema de acceso a la vivienda para una parte cada vez más amplia de la población. El mercado privado funciona y lo hace, además, espectacularmente bien, con la mitad de los compradores que pagan al contado. El problema se encuentra en que ese mercado no está cubriendo las necesidades de quien realmente lo necesita. Por tanto, sería más preciso hablar de una crisis habitacional o residencial en España que de un problema con la vivienda.