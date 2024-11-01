edición general
4 meneos
33 clics

Un problema de Vivienda - Depende de para quién

España no tiene un problema de vivienda en sentido amplio. Lo que ocurre es que sí existe un serio problema de acceso a la vivienda para una parte cada vez más amplia de la población. El mercado privado funciona y lo hace, además, espectacularmente bien, con la mitad de los compradores que pagan al contado. El problema se encuentra en que ese mercado no está cubriendo las necesidades de quien realmente lo necesita. Por tanto, sería más preciso hablar de una crisis habitacional o residencial en España que de un problema con la vivienda.

| etiquetas: mercado inmobiliario , acceso a vivienda , crisis habitacional , expats
3 1 1 K 26 actualidad
15 comentarios
3 1 1 K 26 actualidad
Chinchorro #2 Chinchorro
Titular alternativo: Un problema de vivienda - Depende de donde quieras vivir.

Ejemplo:
www.idealista.com/inmueble/105541729/
3 K 36
rojelio #6 rojelio
#2 ¿Y cuánto y qué trabajo hay disponible en la provincia de Soria?
1 K 19
Chinchorro #8 Chinchorro *
#6 La tasa de paro en Soria es de un 6.12%.
La de Madrid es un 7,6 %
datosmacro.expansion.com/paro-epa/espana-comunidades-autonomas/madrid
La de Málaga es un 15,47.
datosmacro.expansion.com/paro/espana/municipios/andalucia/malaga


Así que si, hay trabajo disponible en la provincia de Soria.
Otra cosa, claro, es que no te guste a ti. Pero entre conseguir una buena vivienda a sesenta mil euros y trabajar en algo que no te gusta, o vivir en una habitación de un piso compartido trabajando en algo que te gusta pero que no te da para vivir bien pues...
2 K 36
#10 listillo
#8 Puedes trabajar en algo que ye guste y vivir en Soria,... ¡Andá, puedes trabajar como autónomo y ofrecer tus servicios en internet y conseguir clientes de madrid o ciudades grandes!!
1 K 17
GEP_Gun #12 GEP_Gun
#2 #8 trabajo hay, pero mejor pagado esta en las capitales y madrid esta a dos horas y soria a 20 minutos. barcelona, san sebastian y zaragoza estan bastante mas alejados.
saldria mejor vivir en albacete que esta igual de cerca de madrid y tiene mas conexiones con otras capitales como valencia, alicante y murcia
0 K 8
#3 brucejaws *
"España no tiene un problema de vivienda en sentido amplio"
España sí tiene un problema con la vivienda.
Votado erróneo, si pudiera.

El tener cada vez menos funciones en base al karma no ayuda a la participación.
3 K 25
#5 Borgiano
#3 Yo he dejado de leer con lo de "no es un problema de vivienda, es una crisis habitacional"... ah, vale.
0 K 9
GEP_Gun #9 GEP_Gun
#3 es cierto que el articulo se retuerce al principio para empezar a incidir en que el problema es el acceso economico en vez de la disponibilidad de la vivienda actual mas que decir que existe un problema, que tambien lo dice
0 K 8
Veo #15 Veo
#9 Si, al principio el articulo es un sinsentido. Supongo que para llamar la atención.
0 K 7
#4 tierramar
El problema de la vivienda, es en realidad el problema del paro juvenil 24´9%, los bajos salarios, la precariedad, el exceso de mano de obra constante que el PPSOE promueven con la inmigración descontrolada. aviso a los inmigrantes: esto también les perjudica a los que ya se han establecido, porque cuando quieran prosperar y pidan mejores condiciones les van a decir: "si no quieres trabajar por esto, tengo otros 10 esperando" www.meneame.net/m/actualidad/villarroy…   » ver todo el comentario
2 K 22
#7 Moteplass
#4 la gente mayor también tiene un problema a la hora de obtener una vivienda.

No es un problema de edades, es de ingresos, centrarlo en las edades es una forma de dividir a la población ya que los jovenes pasan a culpar a los mayores de su situación, cosa que no solo no es cierta sino que hace el juego a los poderosos a quienes viene de fábula que los pobres se prleen entre ellos en vez de unirse como deberían.
3 K 32
#1 absimiliard
Entiendo que lo que hay es una demanda de un tipo geográfico de vivienda, la que está en grandes urbes con más de 100.000 habitantes. El mercado en urbes de menores dimensiones no turísticas no creo que se tan grave. La verdad es porque no hay demanda. Sin ofender, no es lo mismo buscar vivienda en capitales de provincia que en en localidades de entre 10.000-45.000 habitantes.
2 K 16
GEP_Gun #11 GEP_Gun *
#1 cierto que es en parte geografico pero en urbes de menores dimensiones tambien es bastante gravoso: la media del coste de la vivienda en ciudades de provincia es ligeramente inferior a la de la capital. si en albacete se vende una vivienda de media por 250 o 300 mil, en hellin o villa robledo dicha media baja entre 25 o 50 mil. y ahi tambien empieza el problema de accesibilidad al trabajo. si vamos a pueblos o ciudades mas pequeñas, aunque los precios sean mas bajos, tambien lo es el acceso al trabajo.
0 K 8
Veo #14 Veo
#11 Joder que tino, has puesto ejemplos que conozco de primera mano. No sólo es tal cual dices si no que en este caso concreto hay otro factor que tal vez sea extrapolable: La antigüedad de las viviendas

En Hellín los edificios de viviendas tienen 40, 50 o incluso más de 70 años ya, con los problemas que eso conlleva que al final se traducen en mayor coste de la vivienda, mientras que en la capitaleja se ha seguido construyendo y la edad media de los edificios de viviendas es mucho menor.

La…   » ver todo el comentario
0 K 7
MalvadoAspersor #13 MalvadoAspersor *
A mí lo que me cabrea es que parece ser que las élites políticas no son conscientes del tema. Y no es un problema que me afecte a mi directamente, ni a mis hijos, gracias a Odín.

Pero tengo muy claro que una sociedad así es una sociedad enferma y eso sí acabará perjudicándome.

No es que no se construya suficiente (al fin y al cabo el suelo es el que hay), es que no se apuesta por políticas valientes y a largo plazo: desde hacer que no sea rentable para los fondos comprarla (e incluso…   » ver todo el comentario
0 K 7

menéame