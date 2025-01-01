edición general
Es un problema de gestión forestal, no es un problema por falta de medios  

Los fuegos forestales se apagan en invierno o llegada la primavera, donde empieza a crecer la maleza con fuerza después de las abundantes lluvias del invierno.

vicus.
Y luego tienes que aguantar las memeces de turno de los imbéciles que dicen que es un despilfarro de dinero contratar a personal que limpien los montes de maleza todo el año, para que luego arda el monte y les salga mucho más caro apagalo

Antipalancas21
Te corrijo el titular te faltaba la L en falta

Lamantua
Ineptitud e incapacidad al poder.


