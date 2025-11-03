El problema de las Fuerzas Armadas: se desploman las solicitudes de ingreso cuando se necesita aumentar efectivos

El último informe del Observatorio de la Vida Militar (OVM) confirma un dato preocupante para la Defensa: se reducen las solicitudes para ingresar en las Fuerzas Armadas justo cuando España necesita reforzar sus efectivos. La intención del Gobierno es aumentar 20.000 efectivos en una década. La tendencia afecta tanto a oficiales como a suboficiales, y amenaza con agravar los problemas de personal que ya sufren numerosas unidades. Según el documento remitido a las Cortes Generales, las peticiones para acceder a las academias militares de oficia
Pues no entiendo qué puede estar pasando...
- Usted no está aquí por dinero, está por vocación.
- Sí, pero con mi vocación no comen mi mujer y mis hijos.
Una cosa es el patriotismo y otra vivir del sueldo de un soldado. Yo no me puedo quejar, Yo soy tropa, y actualmente cobro alrededor de 1.800€, pero eso es con unos incentivos que llevamos… » ver todo el comentario
Soluccion (mas pronto que tarde): "volver a implementar la mili".
- sueldos bajos
- riesgo algo
- futuro escaso, si no promocionas en x años ( subiendo en la escala ) te vas a la calle. Pero es un mercado cerrado, por lo que si las posiciones por encima estan copadas, no puedes… » ver todo el comentario