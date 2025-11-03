edición general
El problema de las Fuerzas Armadas: se desploman las solicitudes de ingreso cuando se necesita aumentar efectivos

El último informe del Observatorio de la Vida Militar (OVM) confirma un dato preocupante para la Defensa: se reducen las solicitudes para ingresar en las Fuerzas Armadas justo cuando España necesita reforzar sus efectivos. La intención del Gobierno es aumentar 20.000 efectivos en una década. La tendencia afecta tanto a oficiales como a suboficiales, y amenaza con agravar los problemas de personal que ya sufren numerosas unidades. Según el documento remitido a las Cortes Generales, las peticiones para acceder a las academias militares de oficia

DrEvil #4 DrEvil
¿Que la gente no quiere alistarse cuando en vez de estar tranquilo sabe que hay números de que lo manden a una guerra?
Pues no entiendo qué puede estar pasando...
arturios #12 arturios
#4 Y por cuatro putos duros, como bien han dicho #2 y #9 con más detalle.
cocolisto #1 cocolisto
Se ve que los jóvenes ultraderechistas son "patriotas de hojalata".
Aquí más pero es muro de pago:

elpais.com/espana/2025-11-03/un-informe-oficial-alerta-de-la-muy-preoc
El_Tio_Istvan #6 El_Tio_Istvan
#1 Ya no quieren 'putodefender' a España... :foreveralone:
makinavaja #7 makinavaja
#6 Solo manifestándose en Ferraz... ahi no hay riesgos.... :-D :-D :-D
strike5000 #11 strike5000 *
#1 Hace años un Ministro de Defensa visitó un cuartel. Después de la charla se abrió un turno de preguntas y un brigada le preguntó por la subida de sueldo. La respuesta del Ministro fue:

- Usted no está aquí por dinero, está por vocación.
- Sí, pero con mi vocación no comen mi mujer y mis hijos.

Una cosa es el patriotismo y otra vivir del sueldo de un soldado. Yo no me puedo quejar, Yo soy tropa, y actualmente cobro alrededor de 1.800€, pero eso es con unos incentivos que llevamos…   » ver todo el comentario
#2 Marisadoro *
Supongo que si hay que gastar más en Defensa, no hay problema en aumentar sueldos de las fuerzas armadas.
Veelicus #5 Veelicus
Es que es la leche se soprendan de que cuando mas falta hacen soldados la gente no se quiere apuntar... en fin...
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
Problema: "no hay gente que quiera ingresar en el ejercito".
Soluccion (mas pronto que tarde): "volver a implementar la mili".
strike5000 #10 strike5000
Y no sólo eso. Aparte de que no se cubren las plazas ofertadas muchos alumnos causan baja en los propios centros durante la fase de formación. Y de los que se incorporan a las Unidades un porcentaje importante se dan de baja médica, normalmente por causas psicológicas, con la consiguiente resolución del compromiso.
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Toca subir sueldos
#9 aitkiar
Es bastante simple, asumiendo que el reparto izquierda/derecha en españa fuese al 50% entre las personas elegibles para entrar al ejército, las actitudes percibidas en los militares españoles, hacen que la mitad de la gente ya no quiera apuntarse. Luego ves las perspectivas:
- sueldos bajos
- riesgo algo
- futuro escaso, si no promocionas en x años ( subiendo en la escala ) te vas a la calle. Pero es un mercado cerrado, por lo que si las posiciones por encima estan copadas, no puedes…   » ver todo el comentario
