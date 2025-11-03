El problema de las Fuerzas Armadas: se desploman las solicitudes de ingreso cuando se necesita aumentar efectivos

El último informe del Observatorio de la Vida Militar (OVM) confirma un dato preocupante para la Defensa: se reducen las solicitudes para ingresar en las Fuerzas Armadas justo cuando España necesita reforzar sus efectivos. La intención del Gobierno es aumentar 20.000 efectivos en una década. La tendencia afecta tanto a oficiales como a suboficiales, y amenaza con agravar los problemas de personal que ya sufren numerosas unidades. Según el documento remitido a las Cortes Generales, las peticiones para acceder a las academias militares de oficia