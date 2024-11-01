edición general
3 meneos
69 clics
Probamos si los camiones eléctricos sirven

Probamos si los camiones eléctricos sirven  

Día completo con Transbernal. Prueba real de un camión eléctrico de transporte de animales, con consumos, pesos, recargas y costes.

| etiquetas: camión , transporte , eléctrico , sostenible , todos eléctricos
2 1 0 K 30 tecnología
2 comentarios
2 1 0 K 30 tecnología
javierchiclana #1 javierchiclana
"3.100 camiones pesados como el del vídeo fueron matriculados en la UE27 en los 3 primeros trimestres de 2025": bsky.app/profile/luisvaldes.bsky.social/post/3mbwk4pqjcc2f
0 K 19
Ransa #2 Ransa
A ver si cunde el ejemplo, los números salen. Soberanía energética, y de paso no usamos petrodólares.
0 K 9

menéame