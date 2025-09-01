·
A prisión por cortarle la yugular a un hombre en una discusión en un bar de Paiporta
El agresor es un hombre de 65 años de edad con antecedentes penales por violencia de género.
prisión
agresión
paiporta
yugular
actualidad
actualidad
#5
euacca
¿Ese angelito tenía una denuncia por VG? Seguro que era falsa.
3
K
59
#11
Torrezzno
#5
falacia de generalización indebida.
"Conocí a dos profesores excelentes en este instituto, por tanto, todos los profesores aquí son magníficos."
0
K
9
#15
euacca
#11
No sé lo que tú habrás leído, pero yo no he generalizado nada. Los que generalizan son los que se creen que casi todas las denuncias de VG contra hombres blancos son falsas. Ese divorciado que llora en ForoCoches no podría haber hecho daño a nadie jamás, solo hay que verlo, y la zorra de su mujer que quedarse con la casa y por eso se lo inventó todo. En cambio si tiene la piel oscura le llaman violador y asesino. Ellos generalizan, yo hablo de un angelito concreto.
2
K
43
#12
Katos
#5
ves como os da igual completamente más agresiones a hombres que son 5 veces más que la mujeres. Os dan igual las víctimas solo si tienen coño y si lo podeis usar para culpar al sexo masculino en general porlo qué hacen 5 colgados.
Sensacionalismo y odio.
1
K
17
#22
Top_Banana
#12
Para más inri, llevaba pulserita. Otro caso aislado.
1
K
28
#23
euacca
#12
Yo lo siento muchísimo por la víctima, estaba hablando del presunto asesino en grado de tentativa. Pero también lo siento por la víctima anterior, de VG. La mayoría de la violencia es contra hombres, sí, pero la mayoría de la violencia también la cometen hombres. Muchos hombres tienen facilidad para agredir a otros hombres, y con las mujeres es distinto, a las mujeres no se las pega..., salvo que se enfaden mucho con ellas o están borrachos. Antes muerta que verla con otro, etc. Tienen…
1
K
23
#7
Leon_Bocanegra
#4
No, la violencia de género en España es la violencia física o psíquica que sobre una mujer ejerce el hombre
que sea o haya sido su cónyuge o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad
3
K
47
#10
rnd
#7
Sí, ya bueno, y todos los españoles tenemos derecho a una vivienda según la constitución....
0
K
7
#13
Leon_Bocanegra
#10
ese artículo de la constitución no es un derecho fundamental es un principio rector. Lo otro es una ley. Vamos a discutir con algo de lógica,no?
1
K
23
#14
rnd
#13
Lógica dices ?. ¿Qué lógica tiene asumir de forma predeterminada y tajante que la violencia de un hombre a una mujer que fue su pareja es siempre por
machismo
motivos de género, y nunca si es al contrario ?. Eso no es lógica, es ideología.
0
K
7
#16
Leon_Bocanegra
#14
eso es lo que dice el código penal español. A mí me suda un huevo si es ideología o satanismo.
1
K
23
#18
rnd
#16
Te la suda, pues no debería sudártela tanto, ya que esas normas se te aplicarían a ti si se da el caso. Y no, tu no intención de agredir a una pareja no te asegura que no te jodan la vida.
0
K
7
#24
Leon_Bocanegra
#18
me la suda que sea ideología o no. La ley no me la suda. Me parece maravillosa.
0
K
11
#28
rnd
#24
sí claro, como ha evitado tantos asesinatos y no ha provocado ninguna víctima colateral.... maravillosa mis cojones, hay que tener el cerebro muy lavado para creer que esa ley es maravillosa.
0
K
7
#30
Leon_Bocanegra
#28
y los cientos de miles de violadores que han salido a la calle, que no se te olviden.
Maldita Irene montero. Yo te maldigo. Te maldigoooo.
0
K
11
#33
rnd
#30
Va tontorrón confiesa que estás loquito por ella....
por cierto, la ley la hizo Zapatero.
0
K
7
#34
Leon_Bocanegra
#33
ella no me gusta, pero a Zapatero le comía las pelotas. Sin afeitar.
0
K
11
#35
rnd
#34
ah ok, eso lo explica todo, la ley es maravillosa porque la hizo tu amor platónico. Eso no es muy racional, es totalmente emocional.
0
K
7
#37
Leon_Bocanegra
#35
No, la ley es maravillosa la haga quién la haga, de hecho yo creía que era cosa de la Montero. Y lo mío con Zapatero no es amor, es sexo, del guarro.
0
K
11
#39
rnd
#37
Creías que era cosa de la Montero? , pues te habrás llevado una alegría al saber que es de Zapatero.
Por cierto ahora con la IA puedes poner la cara de Zapatero en vídeos guarros, no es lo mismo pero a lo mejor sirve para aliviarte.
0
K
7
#40
Leon_Bocanegra
#39
No es necesario, tengo imaginación. Y no , no me he llevado una alegría por saber que la ley es de Zapatero. Por mi como si es de Spencer Tracy. Las cosas bien hechas están bien hechas las haga quién las haga.
Insisto, que parece que no te entra. Lo mío con Zapatero no es amor, es sexo. Me da igual las leyes que haya hecho.
0
K
11
#41
rnd
#40
que sí, que ya lo has dicho antes, sexo del guarro, supongo que escatológico también. no hace falta que insistas, en esta vida se puede ser de todo menos pesao.
0
K
7
#44
Leon_Bocanegra
#41
a ver si es verdad eso que dices que no hay manera de que no contestes a mis mensajes. Ni poniéndote gilipolleces lo he logrado.
0
K
11
#8
Leon_Bocanegra
#6
a mí no me luce nada. El que ha sacado el tema del machismo para quitarle hierro no he sido yo.
2
K
37
#20
Top_Banana
#6
Una persona agrede a otra por celos. Una persona es hombre y la otra mujer.
¿Atas cabos tú solito o necesitas más ayuda?
1
K
28
#26
Leon_Bocanegra
#20
bla bla bla... Hombre bueno, mujer mala.... bla bla bla... patriarcado... bla bla bla.... Pasé una noche en el calabozo y eso me destrozó la vida .... bla bla bla....
cansinos.
1
K
27
#27
Top_Banana
#21
Léete la noticia antes de intentar molestar, por favor.
Si maltratas a tu pareja por celos. Eres un maltratador y un machista.
Una mujer también puede ser machista, no te olvides. Y también puede ser maltratadora. También puede llevar pulserita.
Como podrás observar, no es el caso del envío.
1
K
28
#29
rnd
#27
una mujer maltratadora también es machista...? todo es machismo.....
0
K
7
#9
euacca
#4
Pero si hasta la entradilla confirma que este hombre es lo más machista del mundo. Atacó a un hombre por celos, es decir, por actuar como si la mujer del asunto fuera suya. Pero os negáis a ver que cuando este personaje agrede a uno y a otro no es lo mismo. Muchos machistas ponen a las mujeres en un altar, les abren la puerta y las dejan pasar primero... excepto cuando se enfadan con una, y sobre todo con su pareja. Un compañero de mi universidad era como un caballero andante con todas en la…
1
K
23
#17
rnd
#9
bla bla bla... Mujer buena, hombre malo.... bla bla bla... patriarcado... bla bla bla.... Juana está en mi casa.... bla bla bla....
cansinos.
1
K
-4
#25
euacca
#17
No no. "Mujer buena, hombre malo" es machismo. Las mujeres son personas sin más, no son ni mejores ni peores, y hacer como que son mejores es ponerles unas expectativas injustas.
0
K
11
#31
ingenierodepalillos
#17
Sesudos argumentos los suyos, qué nivel.
0
K
12
#32
rnd
#31
No son argumentos, es hartura de vuestras tonterías absurdas...
0
K
7
#36
ingenierodepalillos
#32
No, si lo de que no son argumentos nos hemos dado cuenta todos, mire, no existe depósito de agua en el universo conocido que pueda albergar todo lo que me suda la polla su hartura, madure.
0
K
12
#38
rnd
#36
pues sea coherente e ignore mi comentario, pero si se ha molestado en contestar quizás no le sude tanto la polla.
0
K
7
#42
ingenierodepalillos
#38
No confunda su hartura con los argumentos falaces, lo que le canse a usted importa poco, que use falsos dilemas y otras malas artes para justificar “su postura” y acabe respondiendo con esa bochornosa reducción al absurdo es lo que molesta, además de dar vergüenza ajena.
0
K
12
#43
rnd
#42
que sí, que soy un machirulo opresor heteropatriarcal falocéntrico .... pero estoy empezando a echar de menos tu supuesto sudapollismo y dejes de contestarme.
0
K
7
#1
rnd
A un hombre.... ¿no será que simplemente es una persona muy violenta y que esa es la razón por la que agredió a su pareja y no por machismo ?....
negativos a mi...
5
K
-14
#2
Leon_Bocanegra
#1
y que? Sea cual sea el motivo por el que agredió a su pareja sigue siendo violencia de género.
Es como si tuviera antecedentes por apalear a un camello por un ajuste de cuentas. Dirías que " no será que simplemente es una persona muy violenta y que esa es la razón por la que agredió a su camello?....
Pues eso.
2
K
36
#4
rnd
#2
La violencia de género es la causada por razones de género. Una persona violenta a este extremo lo será con cualquiera, sea hombre o mujer.
0
K
7
#6
Katos
#2
pues es ridículo que absurdo y lo sigue siendo. Ya que no todo se resuelve con el comodin de machismo. Pero incluso en esta noticia que una persona agrede a otra también te luce su machismo.
No será al revés. Que es una persona violenta para todo el puto mundo independiente del sexo del agredido.
Pues eso.
2
K
1
#3
Katos
#1
lo tiene incardinado en el adn
0
K
6
#19
Top_Banana
#1
"según apuntan algunos testigos, habría sido un ataque de celos."
0
K
16
#21
rnd
#19
Y?, mucha gente siente celos, otra cosa es que luego vayas a matar a alguien por ser violento. ¿o sentir celos ya te convierte en machista aunque los vivas en silencio? ¿y si los celos los tiene una mujer qué es?
0
K
7
