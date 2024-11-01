A prisión por contactar a sus víctimas por Grindr y robarles con violencia en El Ejido

Un juez ha decretado el ingreso en prisión de un joven de 20 años como presunto autor de tres delitos de robo con violencia, con la agravante de odio, así como de un delito contra la intimidad y el derecho a la propia imagen en Las Norias de Daza, en El Ejido. El sospechoso concertaba citas con sus víctimas a través de la aplicación Grindr, aprovechando su situación de vulnerabilidad para sustraerles sus efectos personales mediante violencia física y verbal. Los agentes de la Guardia Civil arrestaron al presunto autor el pasado 3 de febrero,...