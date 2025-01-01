A prisión por apuñalar a una anciana a la que siguió desde un supermercado para robarle en Torrevieja

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un joven de 19 años como presunto autor de un robo con violencia y de un delito de hurto, ambos cometidos en la localidad de Torrevieja (Alicante), por apuñalar a una persona de avanzada edad para robarle y por sustraer una cadena de oro mediante el método del tirón, respectivamente. El juzgado ha decretado su ingreso en prisión provisional sin fianza. El joven abordó a una persona de avanzada edad y, al no lograr su objetivo de robarle, ya que esta mostró resistencia, la apuñaló con un cuchillo. Como