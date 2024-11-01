edición general
7 meneos
56 clics
Al principio no había nada. Sólo texto. Entonces apareció el arte ASCII

Al principio no había nada. Sólo texto. Entonces apareció el arte ASCII

Antes de las televisiones a 8K y las fotos en HDR existió un método más que rudimentario de mostrar imágenes en los viejos terminales que sólo permitían texto en 80 columnas. Usando letras y símbolos se crearon las imágenes en ASCII, que con ingenio y habilidad podían mostrar prácticamente cualquier personaje o escena de reducidas dimensiones. Ahora alguien se ha entretenido en recopilar en el ASCII Art Archive muchas de esas creaciones, que van desde una galería de imágenes (animales, plantas, ordenadores, mitología…) a animaciones.

| etiquetas: modo texto , ascii , arte ascii , ascii art
6 1 0 K 79 tecnología
3 comentarios
6 1 0 K 79 tecnología
ombresaco #1 ombresaco
buen momento para recordar:
www.asciimation.co.nz/
0 K 12
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Recuerdo del colegio una pantera rosa en papel continuo
0 K 10
#2 hrundil
El primer ascii art seguramente fue algo tipo 8===>~~ no tengo dudas
0 K 9

menéame