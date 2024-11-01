Al principio no había nada. Sólo texto. Entonces apareció el arte ASCII

Antes de las televisiones a 8K y las fotos en HDR existió un método más que rudimentario de mostrar imágenes en los viejos terminales que sólo permitían texto en 80 columnas. Usando letras y símbolos se crearon las imágenes en ASCII, que con ingenio y habilidad podían mostrar prácticamente cualquier personaje o escena de reducidas dimensiones. Ahora alguien se ha entretenido en recopilar en el ASCII Art Archive muchas de esas creaciones, que van desde una galería de imágenes (animales, plantas, ordenadores, mitología…) a animaciones.