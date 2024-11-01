Los principales lenguajes de programación en 2025: ¿Será la IA el fin de estos? [eng]

La clasificación anual de lenguajes de programación se enfrenta a desafíos debido al impacto de la IA en las prácticas de programación. Python sigue siendo el lenguaje principal, mientras que la popularidad de JavaScript ha disminuido, posiblemente debido a la influencia de la IA. Las métricas tradicionales para medir la popularidad de los lenguajes, como las preguntas en Stack Exchange, están disminuyendo a medida que los programadores recurren a asistentes de IA como Claude y ChatGPT