Los principales lenguajes de programación en 2025: ¿Será la IA el fin de estos? [eng]

La clasificación anual de lenguajes de programación se enfrenta a desafíos debido al impacto de la IA en las prácticas de programación. Python sigue siendo el lenguaje principal, mientras que la popularidad de JavaScript ha disminuido, posiblemente debido a la influencia de la IA. Las métricas tradicionales para medir la popularidad de los lenguajes, como las preguntas en Stack Exchange, están disminuyendo a medida que los programadores recurren a asistentes de IA como Claude y ChatGPT

"The number of questions we saw posted per week on Stack Exchange in 2025 was just 22 percent of what it was in 2024."

Wow!!
#1 Tiene sentido. Si bien, como programador, la IA no me ha dado muy buenos resultados en la generación de código que sea directamente adaptable a mis proyectos, sí que ha supuesto una mejora sustancial a la hora de encontrar documentación y/o resolver dudas (un área donde antes recurría mucho más a Stack Overflow).
Confunden las consultas sobre lenguajes de programación con el final de los lenguajes. No saben lo que dicen.
