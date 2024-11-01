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Los principales exorcistas piden al papa León que aumente el número y la formación de sacerdotes especializados para combatir el auge del ocultismo y las prácticas satánicas

Los principales exorcistas piden al papa León que aumente el número y la formación de sacerdotes especializados para combatir el auge del ocultismo y las prácticas satánicas

«Durante la reunión, la Asociación pidió al Pontífice que velara por que todas las diócesis del mundo contaran con uno o varios sacerdotes exorcistas debidamente formados. La petición no se refiere únicamente al número de exorcistas, sino sobre todo a su preparación: la formación en el seminario, programas específicos para los nuevos obispos y criterios de discernimiento claros para abordar situaciones pastorales especialmente delicadas. [eng]

| etiquetas: religion , satanismo , papa , catolicismo
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3 comentarios
3 1 0 K 34 cultura
calde #3 calde *
Menudos tarados :palm:

En serio, cómo puede tanta gente seguir creyendo en estas magufadas? Y además llevándolas a las leyes y la gestión del estado!

:palm: :palm:
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NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Prácticas satanicas = niños descuartizados y violados
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earthboy #2 earthboy *
Ya era hora.

PD. "Los principales exorcistas" me flipa como concepto.

PD2. Bien entrado el sXXI llegó uno de los oficiales, de los que tienen papeles, a hacer un exorcismo a una casa del pueblo de mis padres.
Tengo una foto con el señor.
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menéame