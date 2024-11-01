Los principales exorcistas piden al papa León que aumente el número y la formación de sacerdotes especializados para combatir el auge del ocultismo y las prácticas satánicas

«Durante la reunión, la Asociación pidió al Pontífice que velara por que todas las diócesis del mundo contaran con uno o varios sacerdotes exorcistas debidamente formados. La petición no se refiere únicamente al número de exorcistas, sino sobre todo a su preparación: la formación en el seminario, programas específicos para los nuevos obispos y criterios de discernimiento claros para abordar situaciones pastorales especialmente delicadas. [eng]