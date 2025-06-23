edición general
Primum nocere

La política de Israel se basa en el primum nocere, primero dañar. Israel incumple sus obligaciones como potencia colonial y provoca inmensos daños a la población autóctona. Roba tierras y recursos, asesina, enferma, tortura y mutila causando sufrimiento inmenso (en gran parte irreparable). Especialmente se ceba en sectores como infancia, mujeres, y profesionales clave como educación, comunicación y sanidad. Se le opone una Resistencia legítima que carece de defensa aérea, tanques, misiles, drones, artillería, aviones, etc.

rogerius
Del artículo: «Israel ha asesinado impunemente a unas 400.000 personas en Gaza (400.000, no 60.000 como se suele estimar), la mitad niños.»

21stcenturywire.com/2025/06/23/new-report-the-hidden-numbers-behind-ga
io1976
Pues en Madriz les quieren dar una medalla.
Mejor dos, una por hijos de la grandísima puta genocidas y otra por si la pierden.
