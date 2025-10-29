Primeros cortes de carreteras en los accesos a Barcelona por la huelga del metal

Unos 180.000 trabajadores de la metalurgia de la provincia de Barcelona están llamados a parar este miércoles y el jueves para reclamar un nuevo convenio. Las protestas convocadas por CCOO y UGT buscan forzar a la patronal del metal a negociar un nuevo convenio que mejore las condiciones de unos 180.000 trabajadores citados este miércoles y el jueves a movilizarse. Las mediaciones de la Generalitat para tratar que ambas partes acordaran y se evitara el conflicto fueron infructuosas y la provincia de Barcelona vive su primer paro en décadas.