Primeros cortes de carreteras en los accesos a Barcelona por la huelga del metal

Unos 180.000 trabajadores de la metalurgia de la provincia de Barcelona están llamados a parar este miércoles y el jueves para reclamar un nuevo convenio. Las protestas convocadas por CCOO y UGT buscan forzar a la patronal del metal a negociar un nuevo convenio que mejore las condiciones de unos 180.000 trabajadores citados este miércoles y el jueves a movilizarse. Las mediaciones de la Generalitat para tratar que ambas partes acordaran y se evitara el conflicto fueron infructuosas y la provincia de Barcelona vive su primer paro en décadas.

Si la convocan UGT y CCOO son días perdidos, esos sindicatos no son de fiar,
La huielga del metaaaaaaaal!  media
