Los primeros años del cine de Zagreb: Dušan Vukotić, Vatroslav Mimica, Vlado Kristl (Inglés)

El año pasado se celebró el 65.º aniversario de la fundación de Zagreb Film, que durante varias décadas albergó uno de los estudios de animación más prestigiosos del panorama internacional. La Escuela de Animación de Zagreb se distinguió por su énfasis en la visión única del artista, su variedad de enfoques cinematográficos y de diseño, su uso deliberado de la animación estilizada, su experimentación con bandas sonoras poco convencionales y, quizás lo más importante, su enfoque en burlarse de los absurdos y las debilidades.