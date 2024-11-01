Las primeras caricaturas de Monet (finales de la década de 1850) [Eng]  

A los quince años, Claude Monet era uno de los artistas más exitosos de Le Havre. Multitudes se congregaban en la ciudad portuaria normanda para admirar los cuadros que vendía en una tienda de enmarcación: no eran pinturas de pajares, ni del mar ni de nenúfares, sino caricaturas ligeramente crueles de personajes influyentes locales y celebridades de menor renombre. «Si hubiera continuado», declaró a un entrevistador de Le Temps casi cincuenta años después, «habría sido millonario». una pequeña colección se conserva en el Instituto de Arte de