Por primera vez, robots humanoides chinos superan a humanos en el medio maratón de Pekín  

El Medio Maratón de Robots Humanoides de Beijing E-Town, celebrado el domingo, marcó un hito histórico en la robótica, ya que varios robots humanoides superaron por primera vez a atletas humanos de élite en un entorno competitivo.

El evento contó con una “carrera conjunta entre humanos y robots”, en la que más de 100 robots humanoides compitieron junto a aproximadamente 12.000 corredores humanos en el mismo recorrido de 21,1 km, separados por barreras por motivos de seguridad.

etiquetas: medio , maratón , robots , huawei
DDJ #1
Que se dejen de perder el tiempo en tontadas, las robopilinguis no necesitan correr ¬¬
#3 Grahml
#1 Aquí la grabación del streaming de la media maratón

www.youtube.com/watch?v=zqgc9C3cC6U

Es una masacre de robots cayéndose cada dos por tres, pero hay que reconocer el extremo avance tecnológico que China está viviendo a pesar de la aún evidente torpeza de estos robots.
Fernando_x #2
Superar en una carrera real entre ambos, claro. Porque si son capaces de terminar la media maratón, y a mí se me considera humano, se concluye que han superado a los humanos hace tiempo.
