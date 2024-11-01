Por primera vez, robots humanoides chinos superan a humanos en el medio maratón de Pekín  

El Medio Maratón de Robots Humanoides de Beijing E-Town, celebrado el domingo, marcó un hito histórico en la robótica, ya que varios robots humanoides superaron por primera vez a atletas humanos de élite en un entorno competitivo.
El evento contó con una “carrera conjunta entre humanos y robots”, en la que más de 100 robots humanoides compitieron junto a aproximadamente 12.000 corredores humanos en el mismo recorrido de 21,1 km, separados por barreras por motivos de seguridad.
| etiquetas: medio , maratón , robots , huawei
Es una masacre de robots cayéndose cada dos por tres, pero hay que reconocer el extremo avance tecnológico que China está viviendo a pesar de la aún evidente torpeza de estos robots.