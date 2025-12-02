Por primera vez en México hay más clase media (39.6%) que pobres (21.7%), destaca CSP  

Claudia Sheinbaum destacó que, según datos del Banco Mundial (BM), México por primera vez tiene más personas en la clase media que en la pobreza, gracias a la 4T y su economía moral del "por el bien de todos, primero los pobres". Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) presumió este viernes que México por primera vez tiene más población en la clase media que en la pobreza, algo que ocurrió en 2022 y que dio un salto más profundo en 2024. "Miren qué interesante, en el año 2000, después de tre