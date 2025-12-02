Por primera vez en México hay más clase media (39.6%) que pobres (21.7%), destaca CSP  

Claudia Sheinbaum destacó que, según datos del Banco Mundial (BM), México por primera vez tiene más personas en la clase media que en la pobreza, gracias a la 4T y su economía moral del "por el bien de todos, primero los pobres". Ciudad de México, 19 de diciembre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) presumió este viernes que México por primera vez tiene más población en la clase media que en la pobreza, algo que ocurrió en 2022 y que dio un salto más profundo en 2024. "Miren qué interesante, en el año 2000, después de tre
Y por eso los fachas lloran.
No sé qué me quieres decir con eso. Cuando te enteres de que el partido que gobierna es MORENA y se opone al PRI...
A lo mejor eres tan especial que piensas que el PRI es de izquierdas porque tiene "revolucionario" en el nombre, cuando es centro-derecha:
es.wikipedia.org/wiki/Partido_Revolucionario_Institucional
Es por saber si tengo que creerme o no los datos...
NO EXISTE LA CLASE MEDIA.
Sólo hay dos clases: la obrera, y la alta.
Si dependes de una nómina a final de mes o de tu propio trabajo como autónomo: eres clase obrera.
Si te levantas por las mañanas sin miedo a que te cobren más o menos de tu cuenta bancaria porque tienes ingresos de los que no requieren tu trabajo o de los que tus padres te pagan: eres clase alta.
No hay más.
Hace unos meses mi hija, su madre y yo discutíamos sobre qué iba a estudiar y dónde. Días y días de investigación y discusiones.
En eso, ella y su madre se dan cuenta que algunos de sus compañeros/as más pijos tenían poquísimas posibilidades en una universidad decente. Pero es que tampoco sus padres eran inteligentes, ni capaces, ni reputados como profesionales, ni carismáticos, ni atractivos… aun así ocupan mandos intermedios bien pagados en empresas grandes y conocidas. Y el mismo destino les espera a sus hijos.
Cuando yo nací (finales de los 80) mis padres, los dos, trabajaban en la Expo de Sevilla y en la recién creada Canal Sur. En mi casa, dinero a espuertas. En negro, sin tributar. Es lo que había. Mis padres compraron un pisazo en la zona más cara de la ciudad a tocateja.
Mi padre tuvo menos suerte en la vida a pesar de trabajar con gente que hoy día vemos dirigiendo programas y cadenas de televisión. Mi madre fue más lista y compró pisos, los reformó y… » ver todo el comentario