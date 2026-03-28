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Por primera vez se ha logrado mantener vivo el útero de una mujer fuera del cuerpo (inglés)

Por primera vez se ha logrado mantener vivo el útero de una mujer fuera del cuerpo (inglés)

El equipo responsable de este logro tiene previsto estudiar los trastornos uterinos y las primeras etapas del embarazo, y, posiblemente, cultivar un feto humano. Técnicamente, la máquina se llama PUPER, siglas de «preservación del útero en perfusión». Sin embargo, Xavier Santamaría, compañero de González, explica que el equipo le ha puesto un apodo: «La llamamos “Madre”». El equipo se inspiró en los avances tecnológicos destinados a la conservación de los órganos donados para su trasplante.

| etiquetas: utero , puper , útero en perfusión
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5 comentarios
2 1 0 K 34 ciencia
#1 soberao
Se acabó el follar y los incels, ya no hace falta relaciones sexuales para procrear, ahora con esta máquina a hacer niños en serie sin que haga falta jóvenes para tener familia. El gobierno encarga la cantidad de niños como si fuera una impresora. 8-D
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BastardWolf #3 BastardWolf
#1 y quien hace de padres durante su desarrollo?
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Dragstat #5 Dragstat
#3 seguramente a los que les interese imprimir niños les da igual que tengan padres o no, lo que si necesitan es que alguien pague para mantenerlos hasta que se puedan pagar ellos mismos. Seguramente los robots van a salir más baratos.
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Tx4 #4 Tx4
#3 el móvil, como viene siendo costumbre :-D
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freenetico #2 freenetico *
www.youtube.com/watch?v=EQjPvCJzWR4 se me viene esto a la cabeza
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menéame