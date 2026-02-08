La primera ministra Takaichi gana de forma contundente las elecciones de Japón

La dirigente, convertida en un fenómeno que trasciende la política, guía a su partido a una histórica mayoría de dos tercios en la Cámara baja. Japón ha optado por tomar un nuevo rumbo político: la era Takaichi. La ultraconservadora primera ministra, Sanae Takaichi, ha logrado una victoria histórica en las elecciones legislativas de este domingo. El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) que lidera la dirigente se ha asegurado 316 escaños de un total de 465 asientos de la Cámara de Representantes, la de mayor peso político de la Dieta.