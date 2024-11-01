edición general
Primera derrota de Donald Trump en el Congreso de EEUU: Análisis de Alberto Alvarado en exclusiva

“Allá hay una lucha, a lo interno del Senado, a lo interno del Congreso, que se está dando y que está diciendo mucho de que la resonancia y el rechazo de la incursión sanguinaria que se ejecutó aquí en Venezuela, va más allá de este país y está impactando incluso en el seno de los Estados Unidos”, destacó Alvarado. “Está desestabilizando incluso los estamentos y las estructuras en las instituciones de los Estados Unidos”, agregó. El parlamentario, en este sentido, citó lo publicado por Trump en sus redes sociales. Según el magnate, estas...

2 comentarios
Beltenebros #1 Beltenebros
¿Trump es un magnate o un mangante?
En realidad, todos los magnates son mangantes en mayor o menor medida ¿Verdad?
yoma #2 yoma
Pues que se anden con cuidado que secuestra al a todo el congreso y se erige como presidente. :troll:
