Primera derrota de Donald Trump en el Congreso de EEUU: Análisis de Alberto Alvarado en exclusiva

“Allá hay una lucha, a lo interno del Senado, a lo interno del Congreso, que se está dando y que está diciendo mucho de que la resonancia y el rechazo de la incursión sanguinaria que se ejecutó aquí en Venezuela, va más allá de este país y está impactando incluso en el seno de los Estados Unidos”, destacó Alvarado. “Está desestabilizando incluso los estamentos y las estructuras en las instituciones de los Estados Unidos”, agregó. El parlamentario, en este sentido, citó lo publicado por Trump en sus redes sociales. Según el magnate, estas...