La primera dama de Turquía pide a Melania Trump que se preocupe de igual forma por los niños de Gaza y Ucrania

La primera dama de Turquía, Emine Erdogan, ha pedido a su homóloga estadounidense, Melania Trump, que muestre la misma preocupación por los más de 18.000 niños palestinos "brutalmente asesinados" en Gaza que la que expresó por los menores ucranianos víctimas de la invasión rusa. "Como usted misma subrayó, el derecho de los niños a crecer en un entorno seguro y afectuoso es universal e incuestionable. Ese derecho no es privilegio de ninguna geografía, raza, etnia, grupo religioso o ideología", expone en el escrito.

calde #2 calde
Melania no parece trigo limpio desde luego. No pensemos que es una pobre chica que tiene que aguantar a ese gordo asqueroso...

Cuñado #3 Cuñado
#2 Un sorprendente paralelismo entre ambas es que están casadas con gente que desprecia sus orígenes: Melania es eslava y Emine árabe... :tinfoil:
Deviance #4 Deviance
Y que no se le olvide recoger el dinero que le deja zanahorio en la mesilla ......
Cuñado #1 Cuñado
... y por los niños kurdos.

A esto sólo le falta la música de Linkin Park de fondo.
