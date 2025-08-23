La primera dama de Turquía pide a Melania Trump que se preocupe de igual forma por los niños de Gaza y Ucrania

La primera dama de Turquía, Emine Erdogan, ha pedido a su homóloga estadounidense, Melania Trump, que muestre la misma preocupación por los más de 18.000 niños palestinos "brutalmente asesinados" en Gaza que la que expresó por los menores ucranianos víctimas de la invasión rusa. "Como usted misma subrayó, el derecho de los niños a crecer en un entorno seguro y afectuoso es universal e incuestionable. Ese derecho no es privilegio de ninguna geografía, raza, etnia, grupo religioso o ideología", expone en el escrito.