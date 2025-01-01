La inteligencia artificial está presente en todos lados, e incluso en las altas esferas de poder de los países. El último en confirmarlo ha sido Ulf Kristersson, Primer Ministerio de Suecia, quien ha admitido públicamente que consulta herramientas de IA como ChatGPT para obtener "una segunda opinión" en sus labores de gobierno. Y obviamente esto no ha gustado para nada a muchos ciudadanos de Suecia.
| etiquetas: chatgpt.suecia , primer ministro , segunda opinion
También usa el prompt: "usando de referencia el príncipe de Maquiavelo y el Manual de resistencia dame consejos sobre como conseguir que los indepes me voten los presupuestos y los fachas se vayan al carrer"