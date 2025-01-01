edición general
5 meneos
6 clics
El Primer Ministro de Suecia lo deja claro: usa ChatGPT para gobernar y tener una segunda opinión

El Primer Ministro de Suecia lo deja claro: usa ChatGPT para gobernar y tener una segunda opinión

La inteligencia artificial está presente en todos lados, e incluso en las altas esferas de poder de los países. El último en confirmarlo ha sido Ulf Kristersson, Primer Ministerio de Suecia, quien ha admitido públicamente que consulta herramientas de IA como ChatGPT para obtener "una segunda opinión" en sus labores de gobierno. Y obviamente esto no ha gustado para nada a muchos ciudadanos de Suecia.

| etiquetas: chatgpt.suecia , primer ministro , segunda opinion
4 1 0 K 60 actualidad
7 comentarios
4 1 0 K 60 actualidad
silvano.jorge #1 silvano.jorge
Porque consultar a asesores expertos está sobrevalorado.
4 K 58
#4 moxid *
#1 no son expertos, son enchufados que consultan chatGPT
3 K 50
silvano.jorge #6 silvano.jorge
#4 ¿y te basas en lo que lees en X o en que te has leído la lista de asesores de cada campo en los gobiernos de España y Suecia?
0 K 11
#3 moxid
los humanos siempre se equivocan, las máquinas no. Tarde o temprano nos gobernaran robots
0 K 18
#7 Galton
#3 Joder, dos falacias (pensamiento absoluto) y (adivinación del futuro) en una sola línea... bingo, han cantado bingo!!!
0 K 9
Torrezzno #2 Torrezzno *
Pedro también: Espejito espejito. Quién es el político más guapo de la Unión Europea?

También usa el prompt: "usando de referencia el príncipe de Maquiavelo y el Manual de resistencia dame consejos sobre como conseguir que los indepes me voten los presupuestos y los fachas se vayan al carrer"
0 K 12
#5 hipernes
Si los asesores ya lo hacen, pues se les despide y eso que ahorras.
0 K 10

menéame