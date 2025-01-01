El Primer Ministro de Suecia lo deja claro: usa ChatGPT para gobernar y tener una segunda opinión

La inteligencia artificial está presente en todos lados, e incluso en las altas esferas de poder de los países. El último en confirmarlo ha sido Ulf Kristersson, Primer Ministerio de Suecia, quien ha admitido públicamente que consulta herramientas de IA como ChatGPT para obtener "una segunda opinión" en sus labores de gobierno. Y obviamente esto no ha gustado para nada a muchos ciudadanos de Suecia.