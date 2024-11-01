edición general
12 meneos
9 clics

El primer ministro de Portugal anuncia que financiará 133.000 viviendas públicas

"Vamos a fomentar la inversión privada, a eliminar burocracia, a simplificar los procedimientos, a crear un régimen fiscal atractivo, a avanzar con medidas innovadoras para que la oferta aumente y moderar los precios", ha afirmado Montenegro. Otra de las medida prevé dar un plazo a los organismos públicos con patrimonio para "que expliquen por qué no se está utilizando ese patrimonio". "Si va a seguir abandonado se lo vamos a dar a Estamo --empresa pública responsable del patrimonio inmobiliario del Estado portugués--, que podrá hacer lo que qu

| etiquetas: portugal , vivienda , publica , financiación , patrimonio , montenegro
10 2 2 K 97 actualidad
12 comentarios
10 2 2 K 97 actualidad
Comentarios destacados:    
Pertinax #1 Pertinax *
Antes de meter...
Sánchez prometió 184.000. Pringaos.
4 K 43
Pertinax #9 Pertinax *
#7 para #_8 GENOCIDIOOOOOOORRRLLLLL.
0 K 17
Professor #3 Professor *
Es que construir barriadas enteras de viviendas de protección oficial en todos y cada uno de los pueblos de España es tan... franquista.

Menos mal que el PSOE ordenó quitarles la chapa del Ministerio de la Vivienda a todas, porque el yugo y las flechas podía ofender a los inquilinos , que llevaban viviendo en sus casas, en propiedad, desde hace 60 años.
1 K 16
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#3 Pues a ver si los franquistas hacen como franco y limitan el precio del alquiler para que suba la natalidad porque vamos 40% abajo y sin frenos
1 K 24
Professor #7 Professor *
#4 alquiler? por favor, eso es de pobres y comunistas.

Puedo prometer, y prometo, que cuando ocupemos el Poder, no habrá ni una sola familia española que no pueda tener una vivienda EN PROPIEDAD. Que eso es lo que hace clase media, el alquiler hace siervos feudales y esclavos, y votantes cautivos del socialismo.
0 K 6
NPCMeneaMePersigue #8 NPCMeneaMePersigue
#7 Artículo 47 de la Constitución española: "Regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación." www.meneame.net/story/articulo-47-constitucion-espanola-regulando-util
0 K 15
Professor #10 Professor *
#8 ya, vuestra constitución tan eficaz verdad... es que no se os puede dejar solos.

cdn.transportes.gob.es/portal-web-sede/documentos/L_190439.pdf
Leyes de vivienda del Movimiento, 1939. Eso funcionó, copiadlo.
0 K 6
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
Cualquiera puede bajar el precio de su barrio, unas movidas a la semana, altavoz con disparos, un petardo un par de veces a la semana y baja el precio
0 K 15
Priorat #2 Priorat
Si anuncios hacen todos. Que sea noticia cuando existencia.
0 K 12
Dragstat #11 Dragstat
#2 "ha resaltado que la vivienda es una de las prioridades para el Gobierno dentro de la próxima semana"

Con el plazo tan corto que se ha puesto dudo que llegue a algo.

Y estas cosas se prometen en las elecciones, las promete ahora y cuando lleguen las elecciones le van a recordar que no lo cumplió.
0 K 20
platypu #12 platypu
quien te crees que construye el 99% de las casas en cualquier país del mundo, el estado?
0 K 8
aupaatu #6 aupaatu
Vamos ha fomentar la inversión privada, y eliminar burocracia,.
Traductor vamos a privatizar la vivienda social y dársela a los colegas.
0 K 7

menéame