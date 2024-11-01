El primer ministro de Portugal anuncia que financiará 133.000 viviendas públicas

"Vamos a fomentar la inversión privada, a eliminar burocracia, a simplificar los procedimientos, a crear un régimen fiscal atractivo, a avanzar con medidas innovadoras para que la oferta aumente y moderar los precios", ha afirmado Montenegro. Otra de las medida prevé dar un plazo a los organismos públicos con patrimonio para "que expliquen por qué no se está utilizando ese patrimonio". "Si va a seguir abandonado se lo vamos a dar a Estamo --empresa pública responsable del patrimonio inmobiliario del Estado portugués--, que podrá hacer lo que qu
Sánchez prometió 184.000. Pringaos.
Menos mal que el PSOE ordenó quitarles la chapa del Ministerio de la Vivienda a todas, porque el yugo y las flechas podía ofender a los inquilinos , que llevaban viviendo en sus casas, en propiedad, desde hace 60 años.
Puedo prometer, y prometo, que cuando ocupemos el Poder, no habrá ni una sola familia española que no pueda tener una vivienda EN PROPIEDAD. Que eso es lo que hace clase media, el alquiler hace siervos feudales y esclavos, y votantes cautivos del socialismo.
cdn.transportes.gob.es/portal-web-sede/documentos/L_190439.pdf
Leyes de vivienda del Movimiento, 1939. Eso funcionó, copiadlo.
Con el plazo tan corto que se ha puesto dudo que llegue a algo.
Y estas cosas se prometen en las elecciones, las promete ahora y cuando lleguen las elecciones le van a recordar que no lo cumplió.
Traductor vamos a privatizar la vivienda social y dársela a los colegas.