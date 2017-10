El primer ministro belga, Charles Michel, ha pedido hoy al secretario de Estado belga de Migración y Asilo, Theo Francken, que no eche "aceite al fuego", después de Francken dijera que el ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, puede pedir asilo político en Bélgica. En un comunicado Michel ha señalado que el asilo para Puigdemont no está "en el orden del día" del Gobierno de Bélgica.