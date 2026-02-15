edición general
El primer cómic de 'El Mago de Oz', que escribió el propio autor, L.Frank Baum

126 años después de su publicación original (1900), El Mago de Oz, de L. Frank Baum (1856-1919), sigue siendo uno de los libros más famosos y adaptados, como prueban las dos recientes películas de Wicked. Pero lo que mucha gente no sabe es que gran parte del éxito del libro se debió a las estupendas ilustraciones de William Wallace Deslow (1856-1905) que ya había colaborado con Baum en otro cuento: El libro de Papá Ganso, un libro de "poesía absurda", que fue otro gran éxito.

| etiquetas: cómic , mago de oz , l.frank baum , reseña
