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El primer columpio transfronterizo del mundo

Lo han vuelto a hacer. No contentos con disponer de la frontera más bizarra del planeta, los ayuntamientos de Baarle-Hertog (belga) y Baarle-Nassau (holandés) han decidido instalar un columpio infantil exactamente sobre ella, permitiendo al usuario, infantil o no, cruzar el límite internacional treinta o cuarenta veces por minuto, algo que probablemente merece una mención en el libro Guiness de los récords.

| etiquetas: columpio , baarle-hertog , baarle-nassau
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3 comentarios
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alfre2 #3 alfre2 *
El vasallo mayor al servicio del fachatrol de este blog es tan, pero tan inepto, que hasta él mismo ya ha publicado artículos sobre el mismo asunto, y cómo no, hasta del mismo blog. Que alguien lo amarre!!

www.meneame.net/search?q=Baarle-Nassau&w=links&p=&s=&h
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#1 diablos_maiq
El día que les pongan una aduana se van a cagar
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#2 wendigo
#1 El sueño húmedo del ICE :troll:

Saludos
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menéame