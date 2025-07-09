El primer antiviral que ha demostrado ser efectivo frente al sarampión, NV-387, puede ser urgente ante el aumento en el número de casos [ENG]

NV-387 es posiblemente el único candidato a fármaco que ha demostrado ser eficaz y seguro en estudios con modelos animales del virus del sarampión. El desarrollo de NV-387 como tratamiento para el sarampión puede acelerarse bajo los programas de la FDA. La compañía planea explorar una designación de “Fast Track” para la indicación de NV-387 en sarampión. Si se concede, la aprobación del fármaco podría basarse en un ensayo clínico de Fase II exitoso sin necesidad de realizar uno de Fase III, lo que reduciría el tiempo de aprobación.