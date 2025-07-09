El primer antiviral que ha demostrado ser efectivo frente al sarampión, NV-387, puede ser urgente ante el aumento en el número de casos [ENG]

edición general
El primer antiviral que ha demostrado ser efectivo frente al sarampión, NV-387, puede ser urgente ante el aumento en el número de casos

NV-387 es posiblemente el único candidato a fármaco que ha demostrado ser eficaz y seguro en estudios con modelos animales del virus del sarampión. El desarrollo de NV-387 como tratamiento para el sarampión puede acelerarse bajo los programas de la FDA. La compañía planea explorar una designación de “Fast Track” para la indicación de NV-387 en sarampión. Si se concede, la aprobación del fármaco podría basarse en un ensayo clínico de Fase II exitoso sin necesidad de realizar uno de Fase III, lo que reduciría el tiempo de aprobación.

Mark_ #3 Mark_ *
Breve recordatorio de que el sarampión se declaró erradicado en el año 2000 en Estados Unidos (en España está erradicado desde 2017) y que los pocos casos que hubo se debían a contagios originados por gente que venía de fuera. Entonces entró en acción el movimiento antivacunas manifestado en una reducción del presupuesto de prevención de enfermedades, el cual causó que en 2019 el 95% de los niños en etapa de jardín de infancia estuvieran vacunados (95% es el umbral de inmunidad colectiva) y desde entonces en algunas zonas como el condado de Gaine, en Texas, sea del 82%.

Es una decisión política, y mata.

#4 LunaTiko
Vaya... EEUU dejando que el sarampión campe a sus anchas... y ahora aparece esto?? Seré mal pensado, pero dejar que se propague una enfermedad para curiosamente ahora salga un fármaco. Apostaría a que algún político estadounidense y sus "amigotes" tiene mucho que ganar con la empresa que lo fabrica.
#1 diablos_maiq *
Supongo que será bien caro comparado con la vacuna.

Business is business
wildseven23 #2 wildseven23
Lo que es urgente es acabar con tanto magufo.
pitercio #5 pitercio
Les sale esta curandería porque no han rezado bien :troll:
