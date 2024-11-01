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Un prime time en televisión por debajo del millón de espectadores

El horario trasnochado de los programas y series en España expulsa a la audiencia. «Hemos perdido rutina», dice un experto

| etiquetas: primetime , televisión
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3 comentarios
1 1 0 K 15 cultura
perrico #2 perrico
De la tele normal en abierto, de programas de prime time solo veo RTVE en RTVE play en días posteriores, a la hora quee apetece.
Aunque han metido anuncios, no son especialmente intrusivos.
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elTieso #3 elTieso
Dejé de ver la tele en la pandemia y ya no he vuelto. Veo que no soy el único.
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mecheroconluz #1 mecheroconluz
Es que para ver la basura que ponen en la tele, mejor te pones la radio o te acuestas.
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