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Se prevé que la adopción global de vehículos eléctricos se acelere a medida que la guerra de Irán provoque aumentos en los precios de la gasolina en todo el mundo [ENG]

Se prevé que la adopción global de vehículos eléctricos se acelere a medida que la guerra de Irán provoque aumentos en los precios de la gasolina en todo el mundo [ENG]

El año pasado, los vehículos eléctricos ahorraron a nivel mundial 1,7 millones de barriles de petróleo al día. Durante ese mismo periodo, Irán exportó 2,4 millones de barriles de petróleo a través del estrecho de Ormuz, según un análisis del centro de estudios energéticos Ember, con sede en Londres. «Los vehículos eléctricos son cada vez más competitivos en precio con los coches de gasolina. La volatilidad del petróleo hace que los sean una opción lógica para los países que desean protegerse de futuras crisis».

| etiquetas: coches , eléctricos , china , irán , petróleo
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5 comentarios
5 0 0 K 73 actualidad
Gry #3 Gry
Parece que los EEUU han encontrado la solución al problema que tenía China con el exceso de capacidad de producción de coches eléctricos.
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#4 El_dinero_no_es_de_nadie
#3 El lobby del vehículo eléctrico es el que ha provocado esta guerra :troll:
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Gry #5 Gry *
#4 Seguro que está Musk detrás de ello. Le preguntó a Grok como aumentar las ventas y le dijo que haciendo subir el precio de la gasolina. :tinfoil:
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#1 Juantxi
Normal si los hidrocarburos escasean. Hay quien opina que está guerra tiene relación con ellos, pero es difícil de creer.
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Uge1966 #2 Uge1966
Teoría nº 1: El petróleo escasea y se matan por conseguir las pocas reservas que quedan.
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menéame