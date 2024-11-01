Se prevé que la adopción global de vehículos eléctricos se acelere a medida que la guerra de Irán provoque aumentos en los precios de la gasolina en todo el mundo [ENG]

El año pasado, los vehículos eléctricos ahorraron a nivel mundial 1,7 millones de barriles de petróleo al día. Durante ese mismo periodo, Irán exportó 2,4 millones de barriles de petróleo a través del estrecho de Ormuz, según un análisis del centro de estudios energéticos Ember, con sede en Londres. «Los vehículos eléctricos son cada vez más competitivos en precio con los coches de gasolina. La volatilidad del petróleo hace que los sean una opción lógica para los países que desean protegerse de futuras crisis».