Los presupuestos de 2026 entregan miles de millones a la gestión privada mientras se desmantelan los servicios públicos esenciales

Las nuevas cuentas profundizan en un modelo de insuficiencia inversora, privatización creciente y falta de planificación estratégica en los principales servicios públicos autonómicos: Sanidad, Educación y Servicios Sociales, agravando las desigualdades y entregando crecientes recursos a la gestión privada. El sindicato denuncia que, pese al incremento del gasto, el esfuerzo público cae del 9,1% al 8,5% del PIB, situando a Madrid como una de las comunidades autónomas con menor inversión pública del país.

3 comentarios
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Y lo dice CCOO que viven de eso.
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
#2 Comisiones vive de lo publico y de los afiliados, eso no le quita valor, es como si los políticos como viven de lo publico lo que digan no tenga valor. La CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales), también recibe subvenciones, la Iglesia Católica también recibe ayudas del estado, la educación privada también recibe ayuda de l estado.
Beltenebros #1 Beltenebros *
No es una sorpresa pero sí un panorama muy lamentable.
El dinero de la Salud y Educación públicas se va a las privadas, la F1 y los toros.
Y lo más sangrante es que a los fachapobres les parece muy bien
Mientras tanto, a disfrutar de lo votado en las urgencias colapsadas de los hospitales madrileños y las listas de espera de meses...
