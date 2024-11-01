Los presupuestos de 2026 entregan miles de millones a la gestión privada mientras se desmantelan los servicios públicos esenciales

Las nuevas cuentas profundizan en un modelo de insuficiencia inversora, privatización creciente y falta de planificación estratégica en los principales servicios públicos autonómicos: Sanidad, Educación y Servicios Sociales, agravando las desigualdades y entregando crecientes recursos a la gestión privada. El sindicato denuncia que, pese al incremento del gasto, el esfuerzo público cae del 9,1% al 8,5% del PIB, situando a Madrid como una de las comunidades autónomas con menor inversión pública del país.