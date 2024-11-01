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El presupuesto medio de los juegos AAA sobrepasa ya los 300 millones de dólares y eso, en cierto modo, explica la situación actual de la industria, segun Jason Schreier

El presupuesto medio de los juegos AAA sobrepasa ya los 300 millones de dólares y eso, en cierto modo, explica la situación actual de la industria, segun Jason Schreier

¿Cuánto puede costar el desarrollo de un AAA en 2026? Según Jason Schreier, de Bloomberg, el presupuesto medio de estos proyectos en PC, Steam Deck, PS5, Xbox y Switch 2 supera los 300 millones.

| etiquetas: videojuegos , aaa , presupuesto , jason schreier , 300 millones
7 1 0 K 91 actualidad
6 comentarios
7 1 0 K 91 actualidad
#1 Quillotro
Qué recuerdos del PCFútbol 5.0...
1 K 26
Falk #3 Falk
Es lo que tiene desarrollar juegos de mundo abierto...

Llamadme loco, pero echo de menos los juegos que duraban 15-20h como mucho. Cada vez se me hace más pesado tener que echar más de 100h para terminar un juego. Tutoriales y mecánicas super complejas y tediosas... Mundos aburridos y repetitivos...

Últimamente me veo rejugando juegos como hl2...
1 K 15
#5 Almirantecaraculo
#3 juegos de 100 de las cuales 90 son tutorial y farmeo. 2000 millones de presupuestos, y te quedas bugeado en una piedra.
Yo me voy a mí Slay the spire 2 que lo tengo ya bien sobao. Encima al tener el uno me salió un euro más barato.
Y no sé ya más horas que llevaré, y las que me queda.
0 K 8
#2 marcotolo
de lo mas relevante de la industria del videojuego ultimamente ha sido
el optiscaler y los cracks hypervisor y eso para mi tambien explica bastante
0 K 11
Robus #6 Robus
Y luego te sacan un juego con microtransacciones que lo convierte en una mierda por muchos millones que haya costado.

Entiendo que quieran rentabilizar la inversión, pero provocan justo lo contrario, que la gente no quiera jugar al juego, porque pay-to-win no es jugar, es pagar.

Y, al principio, pagabas por DLCs que valian la pena, nuevas campañas, nuevas historias... ahora se limitan a darte 3 piedras verdes y una hoja de parra que combinado con nosecuantas piedras naranjas y dos hojas de camelia y un dado te pueden dar una poción que te cure 4 puntos de vida.... anda y que les den.
0 K 11
Don_Pixote #4 Don_Pixote *
Claro claro
Kingdom Come Deliverance II - 45 millones
Expedition 33 - 10 millones
Control - 35 millones
Control 2 - 57 millones

Mejores que cualquier triple AAA de ultimamente
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menéame