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El presunto tirador de la cena de corresponsales de la Casa Blanca es un profesor particular y programador informático de California

Cole Tomas Allen vive en Torrance, California, y trabajaba desde hace seis años en una empresa que ofrece servicios de orientación universitaria

| etiquetas: tirador , cena , casa , blanca , profesor , programador , informático
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3 comentarios
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tul #1 tul
La culpa siempre del informático :troll:
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Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
#1 es su culpa, por fallar
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Stathamdepueblo #3 Stathamdepueblo
Ahora Tom Cruise tendrá que hacer la película
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menéame