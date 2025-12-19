edición general
La presión de un ritual: «No participar en la Lotería de Navidad puede vivirse casi como una exclusión social»

Desde las cajas de las tiendas y los bares hasta centros de trabajo, gimnasios o asociaciones culturales. Cada espacio en el que pasamos parte de nuestro día a día tiene, cada año, su número para participar en la Lotería de Navidad. El sorteo opera con la tentación casi coercitiva de una pregunta: ¿Y si toca? ¿Y si este año los niños de San Ildefonso cantan el número de la piscina en la que tomo clases de natación y soy la única persona que no ha comprado una participación? ¿Y si el chiringuito donde tomé un refresco durante las vacaciones.

#2 Leon_Bocanegra
No he comprado lotería de navidad en mi puta vida. Y nadie me ha marginado ni me he sentido excluido socialmente nunca .
Es una puta mierda que da un premio de mierda. Para eso echo la primitiva que lleva un bote ahora de más de 60 millones.
johel #3 johel *
#2 Es la voz de galicia del pp, no esperes nada de los medios de comunicacion entretenimiento gallegos. Que si ya eran antes, en la era del click bait y del relleno ufff...
Asimismov #4 Asimismov
#2 yo igual que tu, no he comprado un décimo en mi puta vida, hasta que mi hermano se hizo con una administración de loterías.
Le compro dos décimos al año, uno para mi y otro por si un familiar se le ocurre compartir.
Boudleaux #5 Boudleaux
#2 o la bonoloto, que por 1€ tienes dos apuestas y hoy te puedes llevar 2,7 millones
#6 A_S
#2 ahora es cuando te bajan el karma a 5 y luego un strike :troll:
#7 Stringerthanks
#2 yo siempre compro la lotería mas barata. Como no toca, más me ahorro.
SeñorPresunciones #8 SeñorPresunciones
#2 Ya te digo. Yo normalmente no la compro porque me olvido de que existe y se le pasa...
makinavaja #10 makinavaja
#2 La lotería de navidad es el impuesto voluntario de los tontos...
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
ah si? en donde? en el bingo será
#11 marcotolo
la coz de galicia haciendo publicidad encubierta de sus mierdas para variar
#9 Borgiano
Yo hace ya algunos años que no compro lotería del trabajo, al principio era un poco bicho raro pero según va entrando gente más joven cada vez son más los que no compran. Eso sí, la de la familia sí que no me la quito porque me regalan el décimo y yo no puedo no hacerlo con ellos.
