La presión de los ‘lobbies’ empresariales amenaza el futuro de las Directivas de Aves y Hábitats

La Comisión Europea realizará un “Stress Test” de las Directivas de Aves y Hábitats con el que pretenden justificar que se “simplifiquen” ambas directivas. Se denuncia que este procedimiento oculta un nuevo intento de la derecha europea de “desregulación” de la normativa de protección de la naturaleza para el beneficio de las grandes corporaciones y promotores. Desde la campaña europea Hands Off Nature se anima a la ciudadanía a que muestre su oposición participando en una recogida de firmas que ya sobrepasa los 431.000 apoyos.