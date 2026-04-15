Presidente del Yemen insta a Europa a adoptar "una postura firme" ante amenazas de hutíes

El presidente del Yemen, Rashad al Alimi, instó este miércoles a Europa a adoptar "una postura firme" contra los rebeldes hutíes ante las "amenazas" que supone este movimiento chií, que controla amplias zonas del país, para la seguridad de las vías marítimas, en particular la del mar Rojo. Al Alimi hizo estas declaraciones durante una reunión en Riad con el embajador de Alemania en el Yemen, Thomas Schneider, según informó la agencia estatal de noticias yemení Saba, que indicó que el presidente expresó su "aspiración a una postura europea firm