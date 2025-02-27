El presidente del Senado recibe una medalla taurina y afirma que "la mejor manera de defender los toros de lidia son las corridas"

Pedro Rollán recibió este lunes en el Senado la Medalla de Honor de la Sociedad Española de Cirugía Taurina. Así lo comunicó la propia Cámara Alta en una nota de prensa. En el mismo escrito se expone que Rollán se definió en la entrega de la medalla "como un defensor a ultranza de los animales" y que defiende que "la mejor manera de defender al toro de lidia son las corridas de toros". Apuntó también durante la entrega de la medalla que la alternativa a las corridas de toros sería "ver a ese animal majestuoso encerrado en una jaula en un zoo".
| etiquetas: medalla , pedro rollán , presidente del senado , tauromaquia , tortura
* Sin buscarlo ahora, me parece recordar que el mínimo son 500.000 ó 1.000.000 de firmas, pero eso es fácil de obviar por parte de los grupos parlamentarios. Cinco millones sí representarían a un sector importante de la población.
Y fue el PSOE, ese partido de izquierdas, el que la tumbó intencionadamente absteniéndose.
El mismo partido republicano que pactó con el PP una abdicación del golfo y coronación exprés del preparao, por el acojone que tenían con que Podemos forzase un referéndum para acabar con la monarquía.
Todo cuadra.
-----------------------------
Y la mejor forma de que no se acaben los aficionados s los toros es que boxeen entre ellos. Todos los días referíamos organizar espectáculos en los que se den dr hostias hasta que uno de ellos fallezca.
Maestro, buena corrida.