El presidente del Senado recibe una medalla taurina y afirma que "la mejor manera de defender los toros de lidia son las corridas"

Pedro Rollán recibió este lunes en el Senado la Medalla de Honor de la Sociedad Española de Cirugía Taurina. Así lo comunicó la propia Cámara Alta en una nota de prensa. En el mismo escrito se expone que Rollán se definió en la entrega de la medalla "como un defensor a ultranza de los animales" y que defiende que "la mejor manera de defender al toro de lidia son las corridas de toros". Apuntó también durante la entrega de la medalla que la alternativa a las corridas de toros sería "ver a ese animal majestuoso encerrado en una jaula en un zoo".

Milmariposas #3 Milmariposas
Y yo le diría que la mejor manera de defender la democracia es creer en ella y defenderla. Y la inmensa mayoría de la población española NO aprueba la tauromaquia.
strike5000 #9 strike5000
#3 Si es así sería muy fácil recoger cinco millones de firmas* -pero de las de verdad, no de change.org- y presentar una ILP para abolirla. Si tiene un apoyo tan mayoritario los diputados no podrán hacer oídos sordos.

* Sin buscarlo ahora, me parece recordar que el mínimo son 500.000 ó 1.000.000 de firmas, pero eso es fácil de obviar por parte de los grupos parlamentarios. Cinco millones sí representarían a un sector importante de la población.
hazardum #12 hazardum
Con el dinero que se subvenciona la tauromaquia, se podrían hacer reservas animales, donde podrían vivir toros de lidia en libertad (según ellos los cuidan bien antes de entrar a la plaza, que hagan lo mismo) y otros animales, podría generar empleos (se podrían evitar cierta pérdida de empleos en el sector) y no haría falta torturar animales.
#10 abogado_del_diablo
Hace bien poco se presentó una ILP para el primer paso imprescindible: que la tauromaquia deje de ser BIC (Bien de Interés Cultural), protección que le dio la escoria pepera frente a cualquier intento de erradicarla.

Y fue el PSOE, ese partido de izquierdas, el que la tumbó intencionadamente absteniéndose.
El mismo partido republicano que pactó con el PP una abdicación del golfo y coronación exprés del preparao, por el acojone que tenían con que Podemos forzase un referéndum para acabar con la monarquía.
Abrildel21 #7 Abrildel21
Si la mejor manera de defender al toro de lidia son las corridas de toros, la mejor manera de defender la democracia son los golpes de estado.
Todo cuadra.
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
Pedro Rollán, Recibió la Mamada de Honor de boca de la Sociedad Española de Cirugía Taurina, en el Senado. Un reconocimiento que se otorga para agradecer la visibilidad y el trabajo de Pedro por mantener viva una reminiscencia barbárica de nuestra cultura. Al final hubo lefa, aplausos y palmaditas en la espalda para todos. También se acordaron sobres para posteriores intervenciones.
Herumel #1 Herumel
Chistes debajo de la raya....

-----------------------------
#2 JimmyTM
#1 Benjamín Netanyahu, otro filósofo de la misma línea de pensamiento, ha afirmado que la mejor manera de defender a los palestinos es bombardearlos.
devilinside #5 devilinside
#1 Muy de acuerdo con la parte de las corridas, no tanto con lo de los toros de lidia
#14 Jodere
#1 Por eso esta el en el Senado.
IrMaNDiÑo #15 IrMaNDiÑo
Si.

Y la mejor forma de que no se acaben los aficionados s los toros es que boxeen entre ellos. Todos los días referíamos organizar espectáculos en los que se den dr hostias hasta que uno de ellos fallezca.
riazor97 #4 riazor97
Este es el de los Masters no???
Maestro, buena corrida.
Kmisetas #8 Kmisetas
Menudo Panfleto publico. es
Abrildel21 #11 Abrildel21
#8 Knsino.
