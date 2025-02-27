El presidente del Senado recibe una medalla taurina y afirma que "la mejor manera de defender los toros de lidia son las corridas"

Pedro Rollán recibió este lunes en el Senado la Medalla de Honor de la Sociedad Española de Cirugía Taurina. Así lo comunicó la propia Cámara Alta en una nota de prensa. En el mismo escrito se expone que Rollán se definió en la entrega de la medalla "como un defensor a ultranza de los animales" y que defiende que "la mejor manera de defender al toro de lidia son las corridas de toros". Apuntó también durante la entrega de la medalla que la alternativa a las corridas de toros sería "ver a ese animal majestuoso encerrado en una jaula en un zoo".