El presidente de Mercedes cree que los fabricantes de automóviles europeos están al borde del colapso
Ola Källenius, CEO del grupo Mercedes-Benz, advierte a las autoridades de la UE para repensar la fecha de caducidad de los coches de combustión.
automóvil
coches
ue
china
mercedes
combustión
#2
KdL
Deberían subir los precios de los coches para vender más. Yo creo que están muy baratos.
7
K
80
#3
Suigetsu
#2
Y pedir más aranceles a los coches Chinos. Seguro que así los coches europeos serán cada vez más competitivos.
7
K
98
#6
Trifasico
*
#3
Y subirse el sueldo todos los CEOs, que cobran una miseria, asi normal que esten desmotivados y vayan por detras.
3
K
38
#9
Verdaderofalso
*
#2
#3
#6
yo como medida anticrisis propondría que se pusiera una cuota mensual estilo a una suscripción para los servicios:
-véase cobrar 200€ al mes por asientos calefactables que ya estarían instalados en el coche
-potencia extra
Otra medida sería incluir plástico de mala calidad en los interiores.
Quitar todo lo superfluo como ruedas de repuesto, botones físicos, freno de mano y que fuera sustituido por un botón…
4
K
42
#4
javibaz
Volkswagen pidiendo suscripción para tener más potencia en sus coches. Que se jodan. Si no han sabido adaptarse al mercado, el mercado les pondrá en su sitio.
2
K
31
#7
yokitolakaka
#4
exacto, todos iremos al que ofrezca lo mismo sin suscripciones.
Lo que tendría que regularse por ley, es la capacidad de bajarte cv o actualizar algo que pagasteis al comprar algo y empeore el resultado.
0
K
7
#10
javibaz
#7
Montan todos los coches igual y electrónicamente te lo cortan para poder vender diferentes versiones. Dame el vehículo con todo lo que tiene, que ya está pagado.
0
K
12
#13
Sacronte
#4
Al final se descargaran los coches por torrent porque las suscripciones son caras
0
K
10
#8
gelatti
Si utilizaran los dividendos y los sueldos exagerados de directivos en I+D igual les habria ido mejor.
Con mi dinero que no salven a accionistas especuladores.
0
K
16
#11
musg0
Muchos fabricantes han invertido millones en el desarrollo de nuevas plataformas y mecánicas para coches eléctricos, pero las cifras de ventas aún no empiezan a despegar
Pues que los directivos se despidan a sí mismos porque no están haciendo bien su trabajo
1
K
16
#1
Gry
Nunca prohibieron a los coches de caballos circular por las ciudades y hoy en día los únicos que se ven se dedican a pasear turistas.
0
K
14
#12
woody_alien
El presidente de la asociación de fabricantes de hielo dice que están al borde del colapso (por la importación de refrigeradores chinos).
0
K
12
#5
Klamp
El ceo de una compania de coches de lujo preocupado por los ciudadanos de la unión europea. Ya.
0
K
8
#14
Rokadas98
Pero quién se va a comprar coche ahora si están proponiendo si vas solo en tu propio vehículo te multan quieren que vaya dos personas por vehículo.
0
K
6
