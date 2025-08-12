edición general
El presidente Lula conversa con Xi, con Putin y con Modi tras el ‘tarifazo’ de Trump

Sin perder un minuto, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, echó mano de la diplomacia —y de su agenda— en cuanto entró en vigor, el jueves pasado, el arancel del 50% que Estados Unidos le ha impuesto en su guerra comercial que, en el caso brasileño, incluye un ataque frontal a los tribunales. El mandatario brasileño conversó este lunes por la noche con el chino Xi Jinping, tras hacerlo con el ruso Vladímir Putin y con el indio Narendra Modi, también socios fundadores de los BRICS, el bloque del Sur Global. Lula busca nuevos...

#7 omega7767
#2 como mínimo, alejandose de EEUU y su imperialismo
3 K 62
cocolisto #1 cocolisto
Trump está haciendo más por los Brics que sus componentes.De hecho Lula aún perteneciendo a éstos,tenía un punto de escepticismo y abogaba con un punto intermedio entre la organización y los EEUU.Un gran negociante este Trump.
3 K 55
Doisneau #2 Doisneau *
#1 Yo tal y como van las cosas, preferiria ver a España en los BRICS que en el g7
1 K 23
vicvic #6 vicvic *
#2 Si quieres pertenecer a los BRICS, es más fácil que vayas a vivir a Rusia que ver a España en el grupo económico de Putin y sus amigos , afortunadamente. España está en otra orbita, tanto con derechas como izquierdas moderadas.
0 K 12
#8 Tronchador.
#1 Siempre lo digo, es un agente doble de Putin.
0 K 8
#3 MPPC
Que raro que no haya hablado con la Vonder
1 K 18
#4 giputxilandes
#3 no hablas con los lacayos, es una pérdida de tiempo.
1 K 29
Apotropeo #5 Apotropeo
#3 esa sólo le puede enseñar la mejor postura para poner el culo
2 K 47

