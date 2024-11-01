El presidente del Gobierno y el líder de la oposición se enzarzan en el Congreso una vez más, esta vez a cuenta de los lapsus linguae

En la sesión de control al Ejecutivo, Sánchez ha ido directo a la yugular una vez que Feijóo ha intervenido. "Usted es un campeón en lapsus. Cuando dice que Huelva está en el Mediterráneo o que Orwell escribió ‘1984’ en el año 84 ¿Eso es un lapsus o es incultura?", le ha dicho. El presidente del PP, en su respuesta, también ha recordado cuando Sánchez fue a Melilla para presentar un nuevo hospital y dijo estar en "la ciudad autónoma de Sevilla". "Yo por lo menos no me equivoco de continente", le ha espetado Feijóo.