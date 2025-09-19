El presidente de la CHJ pidió antes de las 18 horas "enviar un mensaje para subir a los pisos altos"

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Miguel Polo Cebellán pidió antes de las 18 horas "enviar un mensaje a la población para subir a los pisos altos", según acaba de declarar ante la jueza y el fiscal de la dana. Polo ha confirmado que el Cecopi empezó a las 17.00 horas. "Empieza en una sala que lo único que se ve es la esquina de una mesa y una cámara desde atrás enfocando. Sólo se veía a dos personas: Jorge Suárez y otra que no conozco". Tras el primer receso, "la imagen es la misma, pero ya se ve a la consellera"...