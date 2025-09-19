El presidente de la CHJ pidió antes de las 18 horas "enviar un mensaje para subir a los pisos altos"

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) Miguel Polo Cebellán pidió antes de las 18 horas "enviar un mensaje a la población para subir a los pisos altos", según acaba de declarar ante la jueza y el fiscal de la dana. Polo ha confirmado que el Cecopi empezó a las 17.00 horas. "Empieza en una sala que lo único que se ve es la esquina de una mesa y una cámara desde atrás enfocando. Sólo se veía a dos personas: Jorge Suárez y otra que no conozco". Tras el primer receso, "la imagen es la misma, pero ya se ve a la consellera"...
No hay nada que debatir, es un hecho que cualquier persona tiene derecho a saber.
La gestión de las alarmas tiene que ser única, si no, se puede liar un follón tremendo.
El problema es tener a cargo de las alarmas a una colla de incompetentes y malas personas, como se está viendo.
Claro, imagina que en lugar de no decir nada, hubieran dicho unos que había que tomar precauciones y otros que no. El caos.
Para empezar, si lo importante fuera salvar vidas, el sistema tendría que estar tan descentralizado que todo el mundo, bien en el colegio, bien en formación para adultos, aprendiera a reconocer los indicios de que puede haber una riada, y saber como responder en consecuencia.
Es decir, exactamente lo contrario de una "gestión única" de las alarmas.