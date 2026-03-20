El presidente del Athletic denuncia ante la Ertzaintza amenazas y acoso

Jon Uriarte, presidente del Athletic, ha presentado denuncias por acoso y amenazas ante la Ertzaintza a cargo de un grupo de jóvenes ligados con Herri Norte. El dirigente del club rojiblanco ha ofrecido un relato contundente además de aportar pruebas -alguna de las misivas que le han llegado- y un vídeo en el que se recoge como un encapuchado accede al portal de su comunidad de vecinos. La información, desvelada este viernes por El Correo en una publicación que incluye uno de los vídeos aportados por Uriarte, relata que se tratan de acciones...