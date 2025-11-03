La presidenta de Tanzania jura el cargo tras la represión de unas protestas con al menos 150 muertos

Samia Suluhu Hassan, la presidenta de Tanzania, ha sido investida este lunes para un mandato de cinco años después de que la Comisión Electoral Nacional Independiente la declarase este sábado ganadora de las elecciones del pasado miércoles, con un 97,66% de los votos. Las elecciones han estado marcadas por varios días de protestas fuertemente reprimidas por la policía, que se han saldado con 150 muertos, según informaron Efe el viernes fuentes sanitarias.