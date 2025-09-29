·
La presidenta de Moldavia apela a la unidad del país tras la mayoría absoluta del bloque europeísta en las elecciones
El Kremlin acusa a Chisináu de haber impedido que “cientos de miles” de votantes en Rusia acudieran a las urnas.
#3
Joaker
Victoria clara de los partidos pro-europeos a pesar de las injerencias rusas.
3
K
35
#4
Barriales
#3
en serio?
2
K
34
#9
frankiegth
*
#4
#3
. Para mi resulta evidente que
si ha habido
"injerencias" han sido tanto rusas como occidentales. Lo deduzco de la continua "atención" que los telediarios europeos han prestado a este tema.
Lo que no entiendo es porque "acercarse" a Europa tenga que implicar un "separarse" de las relaciones con rusia. No acabo de comprender ese o conmigo o con los otros.
1
K
26
#6
cutty
La oposición no reconoce los resultados, exige las actas de las mesas (de qué me suena esto y por qué lo omiten nuestros medios de prensa). Se queja de persecución judicial con varios dirigentes encarcelados, de fraude generalizado en los cientos de mesas repartidas por territorio de la UE, mientras que en Rusia, con cientos de miles de moldavos sólo se abrieron dos, con unas pocas papeletas. Se quejan incluso de dificultades físicas, a nivel de mesas y transporte para los habitantes de las zonas opositoras. En fin de todo lo que nuestros medios acusan a los no siervos del imperio y que ahora ha sido orquestado por ellos.
2
K
31
#7
Barney_77
#6
Que si, que Rusia lo hace todo bien y pobrecitos esos que Rusia dice que están oprimidos. Ya tienen escusa para invadir Moldavia. Ah, no, que ya están invadiendo una zona de Moldavia por sus santos cojones.
2
K
24
#8
Enésimo_strike
#6
Rusia, ese ejemplo democrático.
1
K
25
#1
Sinyu
Habrà Unión con Rumanía?
0
K
9
#2
Spirito
#1
Creo que sí y ahí vendrá otro problema con la zona de Transnitia.
Mal pinta la cosa, la verdad.
0
K
8
#5
DonaldBlake
#1
Si les va bien de manera independiente, no sé por qué deberían unirse. Lo de la unión de España y Portugal también se comenta cada cierto tiempo.
0
K
8
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
