La presidenta de la Comisión y varios líderes europeos acompañarán a Zelenski en su reunión con Trump

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha anunciado este domingo que mañana asistirá a la reunión entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el líder estadounidense, Donald Trump, en Washington. También acompañará a su homólogo ucraniano el presidente alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.
Siento joderte la cámara de eco.
El apoyo a ucrania esta cada vez peor
noticiaspia.com/encuestas-europeas-fin-del-apoyo-militar-a-ucrania/