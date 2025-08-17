edición general
La presidenta de la Comisión y varios líderes europeos acompañarán a Zelenski en su reunión con Trump

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha anunciado este domingo que mañana asistirá a la reunión entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el líder estadounidense, Donald Trump, en Washington. También acompañará a su homólogo ucraniano el presidente alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.

Comentarios destacados:    
Malinke #3 Malinke
Parece que ponen más empeño en las reuniones con Trump para temas de Ucrania que para temas de la UE.
5 K 72
#12 Abril_2025
#3 Parece que ponen más empeño en las reuniones con Trump para temas de Ucrania que en ayudar a Ucrania.
0 K 11
#7 drstrangelove
Que cansinez de la UE apoyando Ucrania y pagando para nada. Deberían hacer un referéndum a ver si los europeos estamos de acuerdo.
3 K 35
cosmonauta #13 cosmonauta
#7 70% de apoyo según las encuestas.

Siento joderte la cámara de eco.
1 K 30
NATOstrófico #16 NATOstrófico
#13 ni caso a #13 . Es una NATO FASCISTA de los más manipuladores aquí.

El apoyo a ucrania esta cada vez peor
noticiaspia.com/encuestas-europeas-fin-del-apoyo-militar-a-ucrania/
1 K -9
ur_quan_master #10 ur_quan_master
La cena de los idiotas.
1 K 32
#4 molybdate
Qué bien, porque así la presidenta puede guiar a los demás por el campo de golf, que ya se lo conoce... :troll:
1 K 27
#5 Tunguska08Chelyabinsk13
Los pedigüeños, todos en procesión a escenificar la sumisión de la UE.
1 K 26
Jointhouse_Blues #11 Jointhouse_Blues
#5 Miserables que van cuenco en mano a recoger las migajas del botín que ya se adjudicaron trump y putín.
0 K 12
cocolisto #1 cocolisto
No se dan cuenta que el papel de la UE en este caso es irrelevante y para Trump está empezando a ser un tostón y una pérdida de su tiempo mientras su propio país está cada vez más inmerso en una suerte de guerra civil.
0 K 20
pepel #2 pepel
Con lo colaboracionista y satisfecha que se sintió en la anterior visita, Zelenski se puede dar por jodido.
0 K 16
Kasterot #6 Kasterot
Cómo ellos no pagan. Que vaya todo el mundo.
0 K 14
Yoryo #8 Yoryo
Como se suele decir "merienda de negros" en este caso merienda de europeos pedantes :-D
0 K 11
vicvic #14 vicvic
Menos apoyos politicos y más apoyo militar y logístico que es lo que necesitan para repeler al fascismo invasor del Kremlin.
0 K 11
reithor #15 reithor
La vez anterior volodimir no se doblegó, ahora llevan a Úrsula para que le enseñe como es la genuflexión ante Donald I the taco king
0 K 11
#9 Nusku
Se avecina un buen bukkake!
0 K 8

