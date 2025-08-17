La presidenta de la Comisión y varios líderes europeos acompañarán a Zelenski en su reunión con Trump

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, ha anunciado este domingo que mañana asistirá a la reunión entre el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y el líder estadounidense, Donald Trump, en Washington. También acompañará a su homólogo ucraniano el presidente alemán, Friedrich Merz; el presidente francés, Emmanuel Macron; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb.