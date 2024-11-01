Presentado en París un cuadro de Renoir, una “obra maestra de la intimidad”

Un cuadro del pintor francés Pierre-Auguste Renoir, en el que se ve a su hijo Jean Renoir y su niñera, una “obra maestra de la intimidad”, fue presentado este jueves en París, y será subastado el 25 de noviembre. Titulado “El niño y sus juguetes – Gabrielle y el hijo del artista, Jean”, pintado al óleo y con un formato de 54x65 cm, representa a Jean Renoir, segundo hijo del pintor y futuro cineasta de renombre, sentado en las rodillas de su niñera, Gabrielle Renard, y jugando con unas figuritas.