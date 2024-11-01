La presentación de un estudio científico sobre los vertidos mineros en el Guadalquivir abre la vía judicial con apoyo de Sanlúcar, Chipiona y Trebujena

La presentación de un estudio elaborado por investigadores de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada concluye que las autorizaciones de vertidos al estuario del río Guadalquivir desde las minas en Aznalcóllar, no tienen fundamento científico. La comparecencia pública se ha llevado a cabo en la Sala de Juntas del Rectorado de la Universidad de Sevilla y ha contado con la presencia de representantes de los ayuntamientos ribereños y de la desembocadura del Guadalquivir, así como de distintas asociaciones ecologistas y de ciudadanos.