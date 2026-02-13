La presa 'fantasma' de Montejaque (Málaga) desembalsa de forma controlado por primera vez en cien años  

La conocida como “fallida presa” de Los Caballeros o del Hundidero, situada en el término municipal de Montejaque (Málaga), ha comenzado a funcionar correctamente, sorprendiendo a vecinos y especialistas tras más de un siglo desde su construcción sin haber sido puesta a prueba. Después de varios días de vigilancia intensiva, los mecanismos de sifones instalados en el aliviadero superior han entrado en funcionamiento y están cumpliendo su cometido. Esta infraestructura hidráulica, históricamente cuestionada por no haber llegado a operar...